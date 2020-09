La reinvención de los Heat: del 'Big Three' con LeBron a la fuerza del conjunto

Quinto clasificado del Este en la fase regular, Miami ha sido la gran sorpresa de los playoffs en la "burbuja" de Disney World pero tendrá a partir del miércoles la prueba de fuego en las finales ante el propio LeBron James, que ahora es el líder de Los Angeles Lakers.

El mítico Pat Riley, legendario entrenador de los Lakers (cuatro anillos entre 1982 y 1988), ha sido el arquitecto de la transición de los Heat como presidente del equipo, con Erick Spoelstra ejecutando el plan desde el banquillo.

La partida de 'King James' de Florida a los Cleveland Cavaliers, desde donde se mudó el año pasado a Los Ángeles, representó un durísimo golpe para los Heat y el final de un "superequipo" que hizo cuatro viajes consecutivos a las finales y ganó dos anillos (2012 y 2013).

Another jersey added to @JimmyButler's collection.Erik Spoelstra - University of Portland c/o 1992. #SpoKnowspic.twitter.com/ZWBze9rEyk