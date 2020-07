Todo siguió igual en la reanudación de la temporada regular en la burbuja de Orlando

Tras dos semanas de no haber ningún positivo entre los jugadores que han sido recluidos en el Walt Disney World Resort, la acción llegó con el primer duelo que tuvo de protagonistas a los Jazz de Utah y los Pelicans de Nueva Orleans, seguido por el de Los Angeles Lakers y sus vecinos de los Clippers.

Los triunfos fueron para los equipos favoritos, con el mismo margen de puntos y el mismo comienzo de partido, todos los jugadores arrodillados mientras se interpretaba el himno nacional.

Tras la reivindicación social de los jugadores, llegó la acción y el pívot francés Rudy Gobert, que fue el primer positivo de COVID-19 que se dio en la NBA y que generó la suspensión inmediata de la competición el pasado 11 de marzo, también quiso ser protagonista al conseguir la primer canasta del regreso a la acción y los dos tiros libres que le dieron el triunfo a los Jazz por 106-104.

Si Gobert anotó los puntos decisivos, además de acabar con 14 tantos, 12 rebotes y tres tapones, el base Jordan Clarkson aportó 23 puntos y fue el líder de la lista de los seis jugadores del equipo de Utah que tuvo a seis con números de dos dígitos.

Tie game. Orlando opener. Top two teams in the West. The King came through 👑 pic.twitter.com/i77YzyrknH