Por Víctor Sánchez Santander



Max Strus, jugador de los Miami Heat, tiene una historia de lucha, persistencia y superación.

Luego de pasar unas temporadas en División II en College antes de destacar en DePaul, se ha establecido como hombre de rotación en el equipo de Miami Heat.

Inicio Universitario de Max Strus

Max tiene una gran impresión en su primera Universidad, Lewis University. Anotó 13,3 puntos y 5,3 rebotes por partido en su año de novato.

Del mismo modo, en su segundo año, estableció un récord de 167 tiros libres y 666 puntos en una sola temporada. Además, promedió 20,2 puntos, 8,4 rebotes y 3,5 asistencias por partido.

En general, Max anotó 1,078 puntos en sus temporadas de 2014 a 2016 en la Universidad de Lewis.

Lesión

Luego de no ser elegido en el Draft de 2019, sufrió una desafortunada lesión el 21 de diciembre de 2019, cuando era jugador de Chicago Bulls en la NBA G League. En esa ocasión se lesionó la rodilla izquierda. Además, el escolta sufrió una contusión ósea y un desgarro del ligamento cruzado anterior.

A raíz de esta lesión, Max tuvo que terminar su temporada por completo durante casi ocho o doce meses.

Max en entrevista con Basketball News luego de que comunicara en su red social Instagram sobre su exitosa cirugía menciona: "Honestamente, estaba muy asustado y no sabía hacia dónde iba a ir mi carrera cuando me lesioné".

"Nunca sabes con una lesión cómo vas a volver. Y afortunadamente, me encontré con las personas adecuadas, los entrenadores adecuados y el personal que se ocupó de mi rodilla, y entrenadores de fuerza y todo lo demás que me ayudaron a volver a donde estaba antes. Cuando no estás establecido en la NBA, es difícil hacerte un nombre y tener oportunidades”.

Carrera profesional

Antes de ser firmado por Miami Heat en 2020, Max jugó para equipos como, Windy City Bulls, Sioux Falls Skyforce y Chicago Bulls.

También, antes de llegar a Miami, estuvo con los Boston Celtics en la lista de la Liga de Verano.