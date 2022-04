Por TV MAX



Los New Orleans Pelicans han sorprendido tras cuatro partidos en su serie ante Phoenix Suns (igualada 2-2). Parte de ese éxito se lo llevan dos novatos: Herbert Jones y Jose Alvarado.

Los focos principales del equipo lo acaparan tanto Brandon Ingram como CJ McCollum por su fantástico trabajo como líderes del ataque debido a sus exhibiciones ofensivas. Pero no ha sido menos importante y clave el trabajo de sus dos novatos.

Sus nombres puede que la gran mayoría del público NBA los haya descubierto en estas últimas semanas, pero estos dos rookies se han ganado su hueco en la rotación de New Orleans gracias a su intensidad, pericia y técnica defensiva ante uno de los mejores ataques de toda la NBA.

Los Pelicans no habrían conseguido empatar su serie contra Phoenix Suns de no haber sido por el acierto y empuje de su línea exterior, pero detener a Chris Paul en ataque es una cuestión no menos complicada. El veterano base se ha curtido en mil y una batallas a lo largo de su dilatada trayectoria y se ha caracterizado por conocer todos los resquicios que acaban por marcar la diferencia en materia de forzar faltas, aprovechar huecos y anticiparse al oponente. Pese a esto, Willie Green ha confiado en gran medida sus posibilidades de éxito en el talento defensivo de Alvarado y Jones, dos debutantes atípicos.

Some play can only be measured in ENERGY ⚡Jose Alvarado (@AlvaradoJose15) & Herb Jones (@_hoopinglife) turned the HUSTLE up to the MAX in Q4 for the @PelicansNBA. pic.twitter.com/qthYI0NOlr — NBA (@NBA) April 25, 2022

Jones ya había dejado a lo largo de este curso flashes de su potencial All-Defensive pese a su precocidad y es que con sus brazos largos y veloz movilidad lateral el rookie era el prototipo perfecto para el estado actual del juego. El alero de 2,03 es polivalente, rápido e inteligente, una figura capaz de dejar en un 36% de acierto a un All-Star como Donovan Mitchell o en un 17,6% a Anthony Edwards.

Aunque la prueba de lo que podría llegar a hacer en Playoffs la dejó en su cara a cara con Devin Booker, a quien limitó a un 38,5% en Fase Regular. Un rendimiento que ha mantenido hasta el momento en Playoffs pese a la baja de Devin Booker, pero al contrario que en temporada, Jones ha desempeñado un rol más importante en el sistema defensivo de Pelicans.

La función que Green le ha dado al debutante explica en gran medida el porqué la serie frente a Phoenix está empatada a 2 pues Jones rinde mucho mejor como defensor lejos de balón que en un cara a cara ante la estrella rival. Pero la defensa de los Pelicans no se detiene ahí ya que cuenta con un factor X llamado Jose Alvarado. El undrafted puertorriqueño parece venido de otra época por cómo ha navegado hasta la más alta élite sin contar con un físico comparable al de sus rivales. No obstante, el base de 24 años ha corregido ese hándicap con una inteligencia y un uso de sus recursos sublime.

A lo largo de este curso se han hecho famosas y virales sus intervenciones instantes después de que el oponente saque de fondo, momento en el que Alvarado les roba el balón a los manejadores desprevenidos. Más allá del impacto que estas acciones aisladas puedan acabar teniendo, tanto en el marcador como en la moral del otro equipo, la realidad es que el jugador de los Pelicans tiene verdaderas aptitudes defensivas.

New Orleans no cuenta con un base capaz de emparejarse durante muchos minutos con Chris Paul sin que se vean muy damnificados por las habilidades de este. CJ McCollum y Devonte' Graham están lejos de ser un factor en este extremo del campo y con la baja de Kira Lewis la única alternativa de Green era apostarlo todo por el joven rookie. El nativo de Nueva York ha respondido al reto de la mejor manera imaginable y ha dejado a Paul en una serie de 2 de 6 (33%) en tiros de campo a lo largo de 39 posesiones defensivas. Y no solo eso sino que Alvarado le ha limitado a 4 asistencias, un trabajo sublime que se debe a su intensidad y a cómo ha evitado cometer faltas y errores frente a la estrella de Phoenix.

¿Y qué pasa cuando Jones y Alvarado están ambos en cancha? Pues que se junta la intensidad y presión sobre balón del base y la anticipación y longitud del alero para generar un clima defensivo inmejorable que explica en gran medida el 2-2 de los Pelicans hasta el momento y los problemas que ha tenido Phoenix durante toda la serie para estar cómodos en ataque.