Los Spurs, primer conjunto de la NBA en desmantelar su equipo de porristas

"Spurs Sports & Entertainment tendrá un equipo de 35 miembros al principio de la 2018-2019 que elevará la experiencia del juego y animará al público con espectáculos únicos para toda la familia que incluirán acrobacias y baile", explicó la franquicia.

Desde 1992 y hasta esta temporada, las "Silver Dancers", un conjunto exclusivamente de mujeres fundado en 1991, bailaban durante los tiempos muertos.

Esta decisión se enmarca en la era del #MeToo, el movimiento que surgió tras las denuncias por abusos sexuales en Hollywood, y que busca más equidad de género en la industria.

Medios estadounidenses señalaron que los Spurs decidieron cambiar a su tradicional equipo de bailarinas debido a la falta de interés del público en este tipo de espectáculos.

"Agradezco todos los mensajes y las llamadas que he recibido sobre las Silver Dancers! Realmente siento todo el amor y estoy muy agradecida a todos los que me han contactado! Sigo intentando procesarlo ahora mismo. Estoy en un shock total! Las Silver Dancers significan tanto para mí y mis compañeras", explicó una de sus miembros, Alexis Flores, en su cuenta de Twitter.

