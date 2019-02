Sixers avisan; Warriors siguen en racha y Davis vuelve en la NBA

Harris, fichado en los últimos días procedente de Los Angeles Clippers, contribuyó en su estreno con su nuevo equipo con 14 tantos (6/12 en el tiro) y ocho rebotes frente a un duro oponente como Denver, segundo en la Conferencia Oeste con un récord de 37-18.

"No puedes pedir nada más. Jugar así y ver esta reacción de los aficionados significa mucho para mí. Ha sido increíble. Sienta bien ser valorado", señaló Harris.

Los locales quedaron con un balance de 35-20, empatado en el cuarto lugar del Este con los Boston Celtics y a solo un juego del tercer puesto, en poder de los Indiana Pacers (36-19).

Aunque los Sixers demostraron todo su arsenal, en ataque y en defensa, con un primer cuarto esplendoroso (33-23), con la entrada de los suplentes todo se igualó al descanso (56-56).

Tras el paso por los vestuarios, un Joel Embiid mermado con problemas estomocales se hizo sentir, Filadelfia tomó una ligera ventaja en el último periodo y ya no la soltó al final.

Embiid finalizó con 15 puntos y 12 rebotes y Jimmy Butler con 22 y siete capturas pero la verdadera estrella local fue el escolta J.J. Redick con 34 unidades, con 6/7 en triples.

"Tengo 34 años, nuestro momento es ahora", dijo entre risas Redick sobre la candidatura de los suyos al cetro del Este.

Por los locales, el pívot serbio Nikola Jokic brilló con un triple-doble de 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias mientras el español Juancho Hernangómez se marchó con cuatro tantos en 12 minutos saliendo desde la banca.

El mejor de 2019

Mientras, en Phoenix, los Warriors se convirtieron en el mejor equipo de 2019 al batir 117-107 a los Suns, firmando un registro de 14-2 desde el 1 de enero.

Con una actuación coral de todos sus jugadores, con sus cinco titulares por encima de la decena de puntos, los visitantes llegaron a verse hasta 17 tantos por detrás durante la contienda en el tercer cuarto pero, a partir de ahí, sus estrellas elevaron su nivel y terminaron por no sufrir ante los locales.

Klay Thompson aportó 25 puntos, Stephen Curry 20, Kevin Durant 21 y DeMarcus Cousins 18 para que los vigentes campeones alarguen su gran momento de forma y amplíen su ventaja como mejor cuadro del Oeste con un récord de 39-15.

Además, en el penúltimo choque del día, Anthony Davis regresó a la pista tras su traspaso frustrado a los Lakers y sus Pelicans ganaron 122-117 a los Minnesota Timberwolves con 32 tantos y nueve capturas de su estrella en 25 minutos.

"Me ha venido muy bien volver a la competición. Quiero jugar al básquetbol, es lo que me gusta hacer y jugaré cuando me necesiten", explicó Davis, quien se sentó durante todo el último cuarto.