Popovich habla del tema Trump: "Nuestro país es una vergüenza para el mundo"

“Nuestro país es una vergüenza para el mundo”, exclamó Popovich cuando fue preguntado por el tema en el Media Day de los Spurs. “Este individuo cree que cuando la gente se alza en los partidos lo hace contra la bandera. Tenemos dos opciones: nos golpeamos la cabeza contra la pared por su conducta o decidimos que las instituciones y la gente de este país es más importante”, añadió.

La reacción de Popovich, como la de muchos deportistas, llega pocos días después de que Trump afirmara que le gustaría ver despedidos “a los hijos de perra que ponen la rodilla en tierra mientras suena el himno”, en referencia a los jugadores de fútbol americano arrodillados o ausentes en los estadios mientras suena el himno.

Popovich hizo un análisis de la situación y centró la polémica hacia la raíz de las protestas. “Vivo en este país, tengo el derecho de decir lo que pienso –advirtió–. El racismo siempre aparece y, contrariamente a lo que pueda parecer, no beneficia nada hablar menos de él. A algunos les puede aburrir que surja el tema pero tenemos que hablar de ello porque no es cómodo y tenemos que sacar a relucir las cosas que no nos resultan cómodas para que algo cambie. Bien sea por derecho de los homosexuales, de las mujeres... Son temas que nos han de incomodar, especialmente a los blancos porque nosotros estamos muy cómodos en nuestra situación. No tenemos ni idea de lo que determina el nacimiento. Cuando naces blanco tienes unas ventajas que el sistema sostiene y se han cimentado durante cientos de años. Mucha gente no lo ve”.

Texto: Mundo Deportivo