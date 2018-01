Pau Gasol: "Sería un honor enorme" que le retiraran su número

Relacionados Cleveland Cavaliers reciben una paliza por parte de Toronto Raptors

"Sería un honor enorme poder estar entre las grandes leyendas de esta franquicia tan histórica y maravillosa", dijo el español a una pregunta de Efe tras el encuentro entre Lakers y Spurs.

"Veremos qué sucede. Si acaba sucediendo, estaré muy agradecido. Y si no, también. No es mi decisión. He pasado muchísimos momentos en esta ciudad y en esta cancha, y para mí siempre es muy especial volver. La gente me demuestra mucha cariño y aprecio", señaló el catalán.

El internacional español se fundió en un cálido abrazo antes del choque con Jeanie Buss, dueña de la franquicia.

Gasol, a sus 37 años, promedia 10,6 puntos y 6,6 rebotes por partido, además de 3,2 asistencias y un tapón por encuentro.

"Es excepcional poder jugar a estas alturas al nivel que trato de hacerlo yo", valoró el español, quien no sabe si seguirá jugando a los 40 años, como su compañero Manu Ginóbili.

"Veremos, paso a paso y año a año. No hay que adelantarse. Manu está demostrando que es único y que tiene un espíritu competitivo enorme. Se cuida muchísimo. Es un ejemplo a seguir", manifestó.

Sobre las posibilidades de disputar el anillo, Gasol señaló que por ahora su equipo está tratando de recuperar a los lesionados.

"Es muy difícil desarrollar una química para ganar a los de arriba si no estamos todos", indicó.