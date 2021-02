La NBA confirma la celebración del All-Star el 7 de marzo en Atlanta

La NBA anunció el jueves que celebrará su Juego de las Estrellas (All-Star) anual el próximo 7 de marzo en Atlanta con un formato inédito de una sola jornada y sin público debido a la pandemia de coronavirus.

En un principio la liga de básquetbol había cancelado las festividades del fin de semana del Juego de las Estrellas previstas para febrero en Indianápolis para evitar los riesgos de la pandemia.

Sin embargo, en las últimas semanas la NBA cambió de planes y diseñó un programa adaptado al contexto sanitario que generó indignación entre grandes estrellas como LeBron James y Giannis Antetokounmpo, que recordaron que a los jugadores se les prometió una semana entera de descanso entre el 5 y el 10 de marzo.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines. A THREAD ⤵️ pic.twitter.com/doU1zWuuJq