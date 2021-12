Por AFP



Un día después de su rotunda derrota ante los Grizzlies, Los Angeles Lakers aprovecharon las facilidades de los Oklahoma City Thunder para lograr un balsámico triunfo por 116-95 mientras los Brooklyn Nets de Kevin Durant se impusieron a los Atlanta Hawks de Trae Young.

LeBron James tuvo una actuación imperial en Oklahoma City con 33 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias que compensaron la ausencia de última hora del pívot Anthony Davis por molestias en la rodilla izquierda.

A sus 36 años, 'King' James arrancó como un huracán el juego con 23 puntos en la primera mitad en una sensacional estadística de 9/10 en tiros de campo.

La otra figura angelina, el base Russell Westbrook, sigue de bajo perfil ofensivo con 8 puntos y 9 rebotes mientras que por los Thunder el base Shai Gilgeous-Alexander se quedó en 11 puntos.

La victoria da oxígeno a los Lakers, que siguen en la sexta posición de la Conferencia Oeste (14 triunfos y 13 derrotas) y sobre todo al cuestionado técnico Frank Vogel.

"Esta es la mejor manera de recuperarse", dijo después LeBron.

"Me he mantenido en buen ritmo... Mis compañeros me han puesto en buena posición y yo confío en mi trabajo", agradeció el alero, que ha superado la treintena de puntos en cinco de sus últimos siete partidos.

En Atlanta, los Brooklyn Nets resistieron el empuje de los Hawks y se llevaron un triunfo por 113-105 con el que se mantienen líderes del Este.

La pareja estelar de Nets, Kevin Durant y James Harden, firmaron 31 y 20 puntos respectivamente.

La figura de Hawks, Trae Young, logró 31 puntos y 10 asistencias pero erró dos sencillas canastas en los últimos minutos cuando su equipo estaba cerca de alcanzar a Brooklyn.

Los Milwaukee Bucks, por su parte, acabaron con la sorprendente racha de siete victorias seguidas de los Houston Rockets al batirles por 123-114 con 41 puntos y 17 rebotes de Giannis Antetokounmpo.

Mavs de Luka a la baja

En Indiana, los Dallas Mavericks cayeron 106-93 ante los Pacers y sumaron su sexta derrota en los últimos ocho partidos.

El equipo de Luka Doncic dejó escapar el triunfo en un nefasto último cuarto en el que solo anotaron 13 puntos.

El esloveno rozó el triple doble con 27 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias mientras el letón Kristaps Porzingis firmó 22 tantos que no evitaron otro descalabro del equipo que dirige Jason Kidd, que cae a la séptima posición del Oeste.

En cambio los Pacers, de quienes se ha reportado esta semana que estarían valorando traspasar a sus figuras e iniciar una reconstrucción, sumaron su tercer triunfo seguido, el primero desde la baja de su técnico Rick Carlisle por los protocolos contra el coronavirus.

En otros juegos, los New York Knicks sucumbieron 90-87 frente a los Toronto Raptors. En otra decepcionante actuación del equipo neoyorquino, Julius Randle terminó con 14 puntos y 13 rebotes pero erró un triple en el último segundo que hubiera dado el triunfo a Knicks.

En el último partido de la jornada, los Phoenix Suns superaron 111-90 a los Boston Celtics pese a las bajas de dos de sus puntales, Devin Booker y DeAndre Ayton.

El veterano base Chris Paul anotó 10 puntos y repartió 12 asistencias mientras el pívot JaVale McGee, relevo de Ayton, se lució con 21 puntos y 15 rebotes.

Los Suns igualan a los Warriors en el liderato del Oeste, ambos con balance de 21-4, mientras los Celtics de Jayson Tatum (24 puntos) bajan a la décima plaza del Este.