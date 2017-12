Isiah Thomas y Magic Johnson hacen las paces

Magic Johnson, ganador de cinco anillos con Los Ángeles Lakers, anunció que era portador del VIH e Isiah Thomas, que ganó dos títulos con Detroit Pistons, hizo unas declaraciones que no sentaron nada bien a su amigo.

Magic, quien también pensó que Thomas había difundido falsos rumores sobre su sexualidad, lo vetó del 'Dream Team' que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992. Pasaron de ser amigos de la universidad y besarse antes de las finales de 1987-88, a odiarse y pasar muchos años enemistados.

La guerra entre ambos llegó a su fin con una conmovedora charla entre lágrimas. "Déjame decirte que este ha sido un día tremendo. Mi mujer, mi padre y mi madre me decían que tenía que volver a sentarme contigo. Así que cuando me llamaron no tuve dudas y dije vamos a hacer esto. Así que sentarme frente a ti y poder revivir esos momentos de diversión, excelencia, de trabajo duro, de soñar a lo grande… Eres mi hermano, así que déjame pedirte perdón si te he hecho daño y por no haber podido estar juntos. Dios es bueno por reunirnos otra vez", le dijo Magic Johnson a Isiah Thomas.

Texto: Infobae

Luego se pusieron de pie, se fundieron en un abrazo y empezaron a llorar. La NBA fue artífice de una de las reconciliaciones más esperadas de la historia del baloncesto.