Exjugador de la NBA Stephon Marbury dice adiós al básquetbol

Tras 13 años en la liga profesional estadounidense (Minnesota, Nueva Jersey, Phoenix, Boston y, por supuesto, New York Knicks), el polémico Marbury decidió en 2010 dar un giro radical en su carrera y se marchó a China, donde se convirtió en la gran estrella del campeonato nacional, con seis participaciones en el partido de las estrellas de la Chinese Basketball Association (CBA).

A pocos días de cumplir 41 años (lo hará el 20 de febrero), Marbury pone fin a su carrera como uno de los jugadores más queridos en el país asiático: la ciudad de Pekín le nombró "ciudadano honorario" tras ganar el campeonato con los Beijing Ducks en 2012, 2014 y 2015, y tiene permiso de residencia en China, además de su propio museo, estatua, sellos e incluso un musical.

20 puntos y triple final

En su último encuentro, Marbury anotó 20 puntos en la victoria de los Beijing Beikong Fly Dragons contra Jiangsu (104-92), marcando un triple sobre la bocina que indicaba el final del partido.

Con todas las cámaras apuntando a él, Marbury se despidió emocionado de los aficionados chinos: "Acabar mi carrera aquí, en China, me satisface. Hacerlo aquí y no en la NBA o en otro sitio. Así quise acabar, aquí con vosotros y solo para vosotros", declaró micrófono en mano.

Marbury es el último jugador que se retira del famoso draft de 1996, del que salieron otras estrellas de la NBA como Kobe Bryant y Ray Allen.

Pero su carrera en la prestigiosa liga estadounidense tuvo muchos altibajos y de los Knicks, el equipo en el que jugó cinco temporadas, se marchó enfrentado a sus entrenadores.

Tras la muerte de su padre, Marbury entró en una depresión que le llevó a decir en 2015 a un programa del canal HBO: "Quise morir".

Pero su marcha a China no solo le llevó a recuperar su carrera, sino también a rechacer su vida.

"En un momento en el que no tenía sangre para continuar, me abristeis una puerta en vuestros corazones para que yo fluyera. Me permitisteis vivir cuando me estaba muriendo. No puedo explicar cómo me siento mientras lloro", dijo a los hinchas, que le despidieron con gritos de "¡MVP! ¡MVP!".

Seguirá viviendo en China

La presencia de Marbury fue también un revulsivo para el decadente campeonato chino, que sigue padeciendo un modelo de desarrollo de los jóvenes talentos similar al de la Unión Soviética.

Por esto, que una estrella como Marbury pisara los pabellones chinos era un motivo de orgullo para todos los aficionados de este deporte en el gigante asiático.

Marbury planea seguir viviendo en China y asegura tener numerosos "proyectos" relacionados con el básquetbol, sobre todo con los jóvenes jugadores, aunque por el momento no ha dado más precisiones.

"En el futuro me gustaría contribuir y ofrecer mi pasión y amor por este deporte a las nuevas generaciones chinas", declaró recientemente el bronce olímpico en Atenas-2004.

"Es mi obligación y así siento que se lo debo a este país por lo que ha hecho por mí", concluyó.