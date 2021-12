Exjugador de los Lakers participa de 'La Rueda de la Fortuna' y gana más de 30 mil dólares

Ingram, líder de todos los tiempos de la NBA G-League en triples apareció como invitado en el episodio especial de Secret Santa que se emitió el pasado viernes.

El escolta de 36 años ganó 31,750 dólares, perdiendo un potencial de $39,000 al no resolver el rompecabezas final del juego.

Aunque ganó el dinero, no se lo quedará. En cambio, un fan afortunado recibirá la suma global por cortesía de Ingram. Después del programa, Ingram dijo que estaba más nervioso jugando que en un concurso de básquetbol profesional.

Ingram es mejor conocido por su corta permanencia en la NBA después de una temporada de 10 años en la G-League. Los Ángeles lo firmó con un contrato de 10 días en marzo de 2018, y jugó en los dos últimos juegos de temporada regular del equipo de ese año. Promedió 12 puntos, 3.5 asistencias, 3.0 rebotes por partido, disparó al 47% desde el campo y al 55% desde el rango de 3 puntos.

Tonight's Secret Santa episode was a slam dunk for André! 🏀 He won over $31,000! 🤩 Hurry and check your SPIN ID to see if you won all that cash, too! https://t.co/JB1AVJCnhV@MaggieSajakpic.twitter.com/UM1OKLfH0t