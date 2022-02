'Excepción a Kyrie Irving mandaría un mensaje equivocado', dice alcalde de Nueva York

Por Redacción de TVN



Tras muchos meses de polémica por la decisión de la estrella de los Nets de Nueva Jersey de no vacunarse contra el covid-19, ahora ha sido el alcalde del estado de Nueva York, Eric Adams, quien se ha pronunciado al respecto.

Adams, dijo que quiere ver a Kyrie Irving jugando en el Barclays Center, pero hacer una excepción con el escolta no vacunado de los Brooklyn Nets "enviaría un mensaje equivocado" al resto de la ciudad.

"Escucha, quiero a Kyrie en la cancha. Haría cualquier cosa para conseguir ese anillo. Lo quiero tanto. Pero hay mucho en juego aquí. Y hablé con el dueño del equipo. Queremos encontrar una manera para llevar a Kyrie a la duela, pero este es un problema mayor", expresó Adams en la entrevista. "No puedo cerrar mi ciudad de nuevo. Enviaría un mensaje equivocado solo con una excepción para un jugador cuando les decimos a innumerables empleados de la ciudad de Nueva York: 'Si no siguen las reglas, no podrá ser empleado'.

Los comentarios de Adams se produjeron un día después de que anunciara en un comunicado que mientras los números de COVID-19 continúen disminuyendo, la ciudad está considerando el 7 de marzo como la fecha para eliminar los requisitos de vacunación para "lugares de entretenimiento, acondicionamiento físico y comidas en interiores". Sin embargo, Adams agregó en su declaración oficial: "Todos los demás mandatos de vacunas en la ciudad de Nueva York permanecerán vigentes en este momento, ya que son y han sido vitales para proteger a los neoyorquinos".

Adams estuvo de acuerdo en que la regla actual que impide que Irving juegue en casa "no tiene sentido", ya que los jugadores visitantes que no están vacunados pueden jugar en la ciudad de Nueva York. Pero a pesar de que pensó que la regla tal como está escrita es "ridícula", dijo "estas son las reglas y tengo que seguir las reglas. Si no lo hago, voy a abrir la puerta que está enviando el mensaje equivocado a empleados cotidianos".

Irving, quien ha estado jugando como visitante para los Nets, dijo el sábado que puede ver "la luz al final del túnel" hacia un camino en el que finalmente puede jugar en casa esta temporada. Irving también sostuvo que apreciaba los comentarios recientes del comisionado de la NBA, Adam Silver, en Get Up de ESPN, donde Silver defendió a Irving y señaló que el mandato tampoco "tiene mucho sentido" para él porque los jugadores no vacunados de los equipos opuestos pueden jugar mientras que Irving tiene que sentarse.

Sin embargo, el regreso de Irving a la cancha del Barclays Center ahora puede no estar tan cerca como había pensado.

***Con información de ESPN***