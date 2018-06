Durant, finalista al premio Muhammad Ali Sports Humanitarian

Además de Durant y Watt también han sido incluidos como finalistas el receptor abierto de los Seahawks de Seattle, de la NFL, Doug Baldwin y el luchador profesional y actor John Cena.

El premio Ali es parte de la cuarta edición anual de la Sports Humanitarian Awards, que se llevará a cabo en The Novo at L.A. Live la noche previa a los ESPYS.

Los reconocimientos honran a atletas, equipos y profesionales de la industria del deporte que utilizan su influencia para apoyar a los sectores más necesitados en las distintas comunidades donde residen.

Los Anaheim Ducks, Boston Red Sox, Chicago Fire Soccer Club y el equipo femenino nacional de hockey sobre hierba de Estados Unidos son finalistas para el nombramiento de Sports Humanitarian Team of the Year.

Hospital for Special Surgery, Under Armour, UNIQLO y Voya Financial son finalistas para el Corporate Community Impact Award.

El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, el expívot de los Spurs de San Antonio, David Robinson, y el U.S. Department of State Global Sports Mentoring Program serán honrados con el Stuart Scott ENSPIRE Award.

El League Humanitarian Leadership Award también se anunciará el lunes durante la ceremonia.

Múltiples ligas deportivas y/o sus directivas -incluyendo a MLB, MLS, NBA, NFL, NHL, USTA, WNBA y WWE, así como la Women's Sports Foundation- nominaron a atletas, equipos y corporaciones que transforman vidas y elevan a las comunidades.

Los finalistas y ganadores han sido determinados por un comité de selección independiente, que incluye a Nick Keller, fundador y presidente de Beyond Sport; Donald Lassere, CEO del Muhammad Ali Center; Benita Fitzgerald Mosley, CEO de la Laureus Sport for Good Foundation USA; Sab Singh, fundador de Sports Doing Good; Caryl Stern, CEO del U.S. Fund para UNICEF; y Eli Wolff, director del Power of Sport Lab y la Sport and Society Initiative de Brown University.

Todo el dinero que se recaude durante el evento será destinado al Stuart Scott Memorial Cancer Research Fund de la V Foundation.

El año pasado, más de 2 millones de dólares fueron donados a la comunidad a nombre de los Sports Humanitarian Awards.

La cadena de televisión ESPN también realizará una donación en nombre de los nominados, mientras que Lilly Oncology regresa como patrocinador del evento.