Draymond Green zanja la polémica con Kevin Durant

"Kevin y yo hemos hablado, seguimos hacia adelante. No es ningún secreto que soy un jugador emocional. Llevo mis emociones en las venas y juego con esas mismas emociones", explicó este jueves ante los medios.

"A veces sacan lo mejor de mí y otras no me hacen ningún favor. Voy a vivir con ello. No voy a cambiar nunca quién soy, voy a enfocar el juego como siempre lo hago y continuaremos hacia adelante", añadió.

Durant recriminó el lunes a su compañero al final del tiempo regular frente a Los Angeles Clippers que no le hubiera pasado la pelota y Green le contestó con insultos, según la prensa estadounidense.

Los Warriors terminaron perdiendo en la prórroga y la discusión continuó en los vestuarios, por lo que el vigente campeón decidió sancionar con un encuentro, frente a los Atlanta Hawks, a Green por su comportamiento.

El equipo de Oakland ha ganado tres de los últimos cuatro títulos, los dos últimos con Durant en sus filas, pero la próxima agencia libre del alero en el verano boreal de 2019 ha provocado tensiones entre sus compañeros, según los medios locales.

A pesar de la fuerte discusión, tildada por muchos como "el principio del fin de una era", Green quiso dejar claro que no van a descomponerse y que, si alguien quiere derrotarlos, tendrán que hacerlo en la cancha.

"He leído muchas cosas sobre si 'es el fin de una era' o si 'lo he arruinado' o si 'he forzado a Kevin a irse'. Al final del día, lo que Kevin decida, le apoyo al 100%. Hemos vivido unos años increíbles juntos", apuntó.

"Lo que debéis saber es que nadie en esta organización (...) va a vencernos. Si eres uno de los otros 29 equipos, debes ganarnos, no vamos a derrotarnos nosotros mismos. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos", sentenció.