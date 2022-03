Por TV MAX



Stephen Curry espera estar listo para los playoffs con los Golden State Warriors. El astro se lesionó el tobillo con una jugada con Marcus Smart, la que catalogó de "accidental".

"No trató de hacerme daño. Es la forma en la que él juega", señaló sobre la acción de su lesión con Marcus Smart. "No creo que todo el mundo hubiese hecho la jugada que él hizo, pero no creo que fuese con malicia o que quisiera hacerme daño. Él juega así. Es baloncesto".

Sobre la lesión, señaló: "Fue un poco doloroso al principio, pero va mejorando cada día". "Tratamos de afrontar la recuperación con tiempo real y ver cuánto podemos adelantar los plazos. De momento, poco, obviamente. Es mantenerse paciente y hacer los pasos necesarios para volver", comentó en nba.com.

"No adelantar los plazos al principio, que es cuando más mejoras", explicó el base. "Si aprietas demasiado pronto, puede ser un problema. Con los tobillos quieres ser cauto. Tenemos suficiente tiempo para eso (llegar a los Playoffs). Soy optimista".

Los Warriors son 3º del Oeste y, con dos derrotas seguidas, tienen balance de 47-24. Utah está a solo 2 partidos de distancia, por lo que tendrán que mostrarse sólidos para mantener su plaza, aunque los Grizzlies (2º) estén solo 1,5 partidos por delante.

Hasta su lesión, Curry promediaba 25.5 puntos por partido en esta campaña.