Australiano Patty Mills responde a fan sobre insulto racial

Mills, que nació en Canberra, hijo de un padre de Torres Strait Islander y madre aborigen, recibió un grito de asombro cuando se alineó para un tiro libre en la victoria de San Antonio 110-94 en Cleveland.

"Oye, perro jamaiquino. Quieren recuperar su trineo", se escuchó gritar al espectador cuando Mills alineó en la línea de sentencia.

Mills luego abordó el incidente en una publicación en Twitter.

Thanks @thats_Z_Truth. I am a proud Islander. Like my Jamaican Brothers, me & my family in the islands of the Torres Strait have experienced racial slurs for decades. Hope your efforts will enlighten this confused, hateful fan. #BlackHistoryMonthhttps://t.co/yH3nKlGv4A