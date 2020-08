Un día como hoy nace Kobe Bryant, estrella de los Lakers

Para todo aquel amante del baloncesto no es un día más. Kobe Bryant, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero, estaría cumpliendo este domingo 23 de agosto la edad de los 42 años. El dolor sigue siendo enorme, aunque ya hayan pasado varios meses. Está permitido extrañarlo un poco más en una fecha tan especial.

De más está decir que el legado que dejó Kobe va más allá de sus números y títulos. Bryant ha servido de inspiración de jóvenes durante toda su carrera e incluso lo seguirá siendo por mucho tiempo. Es imposible no pensar, por ejemplo, en Jayson Tatum, quien está llamado a ser uno de los dominantes de la NBA en poco tiempo y cuyo ídolo siempre fue y seguirá siendo The Black Mamba.

El ex jugador de Los Angeles Lakers se disponía a entrenar y perfeccionar a cualquier jugador que se lo pidiera. Seguramente, algo que le heredó Michael Jordan y que él también quiso demostrar que estaba listo para soltar su etapa como basquetbolista. No por nada, era el entrenador del equipo de su hija Gianna, quien lamentablemente también falleció aquel frío día de febrero, y a quien catalogaban como una jugadora que iba a revolucionar la WNBA.

La carta de Vanessa Bryant en su Instagram para felicitar a Kobe Bryant por su 42° cumpleaños 🥺💛💜 pic.twitter.com/iutLZskm7N — More Than A Game (@Pasion_Basket1) August 23, 2020

En los números, a Kobe no le faltó lograr nada. Se dio cada uno de los gustos. Saboreó cada miel del éxito posible. Bryant alcanzó su primer anillo NBA en el 2000, repitió el éxito en el 2001 y consolidó su único Three Peat al año siguiente. El número 8 o 24 de Los Angeles debió esperar hasta 2009 para volver a probarse el anillo de campeón, pero no sin antes conseguir el último logro en el 2010.

Bryant también fue MVP en dos de las cinco finales ganadas, fue 18 veces All-Star. Es el actual cuarto máximo anotador de la historia de la liga. Se dio el lujo de ganar el oro olímpico con la Selección de Estados Unidos. Pero, como quedó claro, el legado va más allá de esos números. Feliz cumpleaños, Kobe.

Fuente: bolavip.com