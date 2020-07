Las tres historias principales para ver en el juego entre Los Angeles Lakers vs. LA Clippers

Un choque con tanto presente como pasado, si nos remontamos a las dos Finales en las que se vieron las caras, representando a Miami y San Antonio respectivamente.

¿Qué ha pasado cuando se enfrentaron en los tres juegos de la Fase Regular 2019-2020?

Kawhi defendió a LeBron en 47 posesiones, con el alero de los Lakers sumando 10 puntos, 4 asistencias, 2 pérdidas y un 4-10 de campo. Cuando el cruce fue a la inversa, Kawhi tuvo bastante más éxito: 13 puntos, 0 asistencias, 3 pérdidas y un 6-8 de campo en 37 posesiones. Claramente, por ahora en esta campaña, Leonard ha tenido los mejores números del matchup individual.

Esa ventaja de Kawhi, que también se refleja en el récord de 2-1 de los de Rivers, es aún mayor cuando comparamos las estadísticas de uno y otro, en los tres juegos, sin importar el defensor: Leonard promedió 30,7 puntos, 6,7 rebotes, 3,3 asistencias y un 54% de campo, mientras que James estuvo en 23 tantos, 9 rebotes, 9 asistencias y un flojo 38% de cancha.

¿Podrá sostener su superioridad la estrella de los Clippers, luego de una pretemporada realmente para el olvido de su parte?, ¿podrá LeBron revertir la historia y ayudar a que los Lakers emparden el duelo en dos triunfos por bando?

Lo que es seguro es que teniendo en cuenta las bajas de Lou Williams y Montrezl Harrell (primera vez en la temporada que los dos estarán ausentes en el mismo partido), los Clippers necesitarán más que nunca de Leonard para cargar con su ofensiva. Toda una prueba para la capacidad defensiva de James, quien seguramente también recibirá ayuda de un ex compañero de Kawhi como Danny Green en ese emparejamiento.

¿Vía libre para AD?

Luego de sufrir un golpe en el ojo en el duelo del sábado pasado ante el Orlando Magic, Anthony Davis llega algo maltrecho al partido de este jueves, aunque todas las indicaciones marcan que será de la partida. El ala pivote utilizó unos lentes de protección en el último entrenamiento de su equipo, pero según lo declarado por el propio protagonista, no cree que vaya a necesitarlos este jueves.

A diferencia de LeBron, AD ha tenido más suerte en los tres enfrentamientos con los Clippers de esta temporada, promediando 26,3 puntos, 7,3 rebotes y un 47% de campo. Y si a eso le agregamos que el juego interno del rival está golpeado por la baja de Harrell, de repente los Lakers podrían encontrar una ventaja importante en esa área de la cancha.

