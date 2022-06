Por TV MAX



LeBron James entra en su último año de contrato con Los Ángeles Lakers. El proyecto no ha sido el esperado para el Rey en un equipo que dio lástima en la última campaña.

En Hollywood necesitan encontrar el punto perfecto de equilibrio entre el corto plazo, ganar ya con LeBron en el final de su carrera, y evitar el desarme completo para el medio y largo plazo de la franquicia. No es fácil, y menos con su panorama.

Ya en el cierre del mercado de traspasos el pasado mes de febrero, los Lakers sorprendieron al quedarse quietos. No realizaron ningún movimiento. La explicación oficial fue que no quisieron comprometer más activos. La oficiosa, que simplemente no tenían lo necesario para cerrar acuerdos beneficiosos.

Con un Anthony Davis entre algodones y con un Russell Westbrook en evidente declive como estrella, la atención principal de los Lakers recae sobre LeBron James. Tan solo le queda una temporada de contrato y las preguntas comienzan a aparecer.

Los Lakers quieren completar ese lavado de imagen. Cerraron el fichaje de Darvin Ham como nuevo entrenador y el siguiente paso es ir a por la plantilla. ¿Problema? Solo los contratos de Westbrook, LeBron y AD dejan al equipo sin espacio salarial.

En los círculos internos de la NBA tampoco esperan que LeBron se comprometa con los Lakers. A pesar de que siempre ha indicado preferencia por terminar su carrera en LA, también ha lanzado algunas respuestas en direcciones contrarias, en especial después de terminar el deadline sin refuerzos.

Sin comprometerse a renovar, LeBron mantiene su ventaja sobre la franquicia, pero también crea incertidumbre. Así, James podrá observar los movimientos de la gerencia, mientras ayuda con sus llamadas a jugadores, y comprobar qué hacen con la escabrosa situación del equipo.

Fuente: NBA