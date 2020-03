Las estrellas de la NBA alaban decisión de suspender la competición

Relacionados NBA suspende temporada tras positivo de coronavirus de un jugador de los Jazz

Tras conocerse el positivo de la enfermedad que dio el pívot francés de los Jazz de Utah, Rudy Gobert, antes del partido contra los Thunder de Oklahoma City, la NBA decidió la suspensión de toda la actividad.

Este jueves se confirmó el contagio del escolta Donovan Mitchell, compañero de equipo de Gobert, a quien los compañeros de manera privada han criticado por la actitud arrogante que tuvo con relación a un posible contagio de la enfermedad antes de dar positivo.

La estrella de Los Ángeles Lakers, el alero LeBron James, ha encabezado la lista de los jugadores que a través de las redes sociales han manifestado su apoyo a la NBA.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

A través de su cuenta de twitter, James señala: "Hombre, cancelamos eventos deportivos, escuela, trabajo de oficina, etc. ¡Lo que realmente necesitamos cancelar es 2020! Maldición, han sido unos 3 meses difíciles. Dios bendiga y manténgase a salvo".

El ala-pívot griego de los Bucks de Milwaukee, el All-Star Giannis Antetokounmpo escribe que el baloncesto "se vuelve secundario" y añade: "Cuídate a ti mismo y a tu familia. Lávate las manos con frecuencia".

Basketball becomes secondary... Take care of yourselves and your family. Wash your hands often. — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 12, 2020

El base de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, que de forma voluntaria se había sometido ya a la prueba del coronavirus, dijo que "2020 no lo es. No sé con qué comparar esta situación... solo tienes que abrocharte el cinturón y cuidarte a ti mismo y a los que te rodean. El baloncesto volverá en algún momento, pero ahora, ¡protégete y mantente a salvo allí donde estés!".

El base esloveno, exjugador del Real Madrid y estrella de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, que la pasada noche jugó con su equipo el último partido antes que la NBA suspendiera la competición, expresó a través de su Twitter: "¡2020 es un año muy malo! mantenerse a salvo amigos".

These next two weeks could be very different prepare yourselves and handle with maturity — Jaylen Brown (@FCHWPO) March 12, 2020

El escolta Jaylen Brown, uno de los jugadores de los Celtics de Boston que se enfrentó a los Jazz de Gobert y Mitchell, dijo en la misma red social que las próximas dos semanas "podrían ser muy diferentes, estén preparados y compórtense con madurez".

El base Jeremy Lin, quien ahora se encuentra jugando en el baloncesto chino con el Beijing Ducks, mostró sus temores. "No voy a mentir, tengo miedo. Pero necesito recordar que Dios SIEMPRE tiene el control. Siempre. Apocalipsis 1:17", escribe.

El pívot suizo de origen turco, Enes Kanter, actualmente en los Celtics, pero antiguo compañero de Mitchell y que escribió en sus zapatillas deportivas mensajes de protección contra el coronavirus, manda todo su ánimo a la estrella de los Jazz: "Oraciones por mi hermano Donovan Mitchell".

Mientras, el alero francés Evan Fournier, de los Magic de Orlando y compañero de Gobert en la selección de su país, confirmó que habló con él y que lo notó bien y animado.

Was just on the phone with Rudy. He is doing good man. Lets not panick everyone. Love you all❤️ — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 12, 2020

"He hablado por teléfono con Rudy (Gobert). Él está haciendo las cosas bien como hombre serio. No dejemos que el pánico se apodere de nosotros. Los amo a todos", escribe Fournier.