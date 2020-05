La estrella NBA Giannis Antetokounmpo denuncia pirateo de sus redes sociales

"Fui jaqueado y la situación está siendo investigada", dijo la figura de los Milwaukee Bucks. "Los tuits y posts fueron extremadamente inadecuados y estoy tan decepcionado y angustiado de que alguien dijera esas cosas terribles".

Antetokounmpo publicó este mensaje unas horas después de eliminar una serie de publicaciones que aparecieron en su cuenta de Twitter que incluían comentarios racistas y obscenos, algunos de ellos dirigidos contra compañeros de equipo y jugadores como Lebron James e incluso el fallecido Kobe Bryant.

Uno de los mensajes señalaba que Antetokounmpo había contraído el coronavirus y otro anunciaba que iba a fichar por los Golden State Warriors.

"Las cuentas de redes sociales de Giannis Antetokounmpo fueron jaqueadas esta tarde y han sido eliminadas. Se está llevando a cabo una investigación", dijeron los Milwaukee Bucks en su cuenta de Twitter.

Giannis Antetokounmpo’s social media accounts were hacked this afternoon and have been taken down. An investigation is underway.