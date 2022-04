Por TV MAX



Ja Morant es especial y es sin duda, a sus 22 años, la cara más visible de la actual NBA. Clavadas, canastas imposibles, asistencias... su repertorio es inagotable.

La noche del martes ante los Timverwolves y con el partido completamente en contra a falta de unos segundos para el final del tercer cuarto, dejó una acción para el recuerdo sobre Malik Beasley. Un póster definido con una definición tomahawk que quedará grabada en el recuerdo de los aficionados de todo el mundo.

Ja Morant took off from 8.7 FEET AWAY from the basket on his poster dunk, as tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! pic.twitter.com/kbFIoDgjXB — NBA (@NBA) April 27, 2022

A partir de esa acción los Grizzlies comenzaron su particular remontada con un parcial de 37 a 24 que culminó con la canasta ganadora de Memphis, obra también de Ja Morant para el triunfo 111-109.

JA!!!!!!! 💪🏾 — LeBron James (@KingJames) April 27, 2022

La imagen del base saltando por encima de Malik Beasley ha dado la vuelta al mundo y las reacciones no se hicieron esperar...

"Vi lo el highlight de ese poster. Wow... Tienes que estar bromeando. Es imposible", expresó Erik Spoelstra, técnico de Miami Heat.

"You've got to be kidding me"The moment @MiamiHEAT Head Coach Erik Spoelstra found out about Ja's game-winner. pic.twitter.com/GJdF2A5O8U — NBA (@NBA) April 27, 2022

Una acción que para su protagonista, es decir, Ja Morant, no fue tan importante. De hecho el base de los Grizzlies quiso quitarle importancia a lo ocurrido, como si no tuviera complejidad alguna. "No me sentí realmente emocionado por la acción", aseguró. "Fue sobre otro guard de poco tamaño. Fue realmente fácil".

Mientras, su compañero Desmond Bane, quiso pensar en el damnificado del póster, Malik Beasley. "Pobre tipo. Me cae bien. Pero va a tener que ver eso durante todo el día en Twitter", dijo el escolta de Memphis. "Ocurrió que estaba en el lugar y momento equivocado. Es un tipo duro".