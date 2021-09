Por TVMAX



El escolta J.J. Redick, uno de los mejores tiradores desde fuera del perímetro, anunció este martes la retirada del baloncesto activo tras haber estado 15 años en la competición de la NBA y jugado el deporte que "tanto amo".

Redick, de 37 años, que comenzó a jugar con los Orlando Magic, luego militó en otras cinco franquicias diferente como fueron las de Los Ángeles Clippers, Filadelfia, Nueva Orleans, Milwaukee y Dallas.

Durante las 15 temporadas en la NBA, Redick, formado en la Universidad de Duke, logró promedios de 12,8 puntos en 940 partidos de temporada regular, además de encestar 1.950 triples, decimoquinto en la lista de todos los tiempos.

"Cuando tenía 7 años, soñaba con jugar en Duke cuando creciera. Soñaba con jugar en la NBA", dijo Redick en su podcast "The Old Man and the Three". "Los últimos 30 años de baloncesto han ido más allá de mis sueños más locos. Nunca me imaginé que hubiera jugado baloncesto durante tanto tiempo".

Redick es el máximo anotador de todos los tiempos de Duke, con 2.769 puntos en su carrera universitaria. También sigue siendo el líder de Duke en triples por un amplio margen con 457 y en eficacia del 91 por ciento en los tiros libres.

Además logró promedio de 26,8 puntos, otra marca de Duke, en su último año, antes de ser elegido con la undécima selección de Orlando en el sorteo de la NBA de 2006.

Redick apareció en los playoffs de la NBA en cada una de sus primeras 13 temporadas profesionales, llegó a las Finales de la NBA con Orlando en 2009 y anotó 40 puntos con los Clippers ante los Houston Rockets, el 18 de enero de 2016, en partido de prórroga.

Las lesiones lo limitaron a 44 partidos con los Pelicans y Mavericks la temporada pasada, cuando logró un 37 por ciento, la segunda marca más baja de su carrera, en triples, y promedió solo 7,4 puntos, la primera vez que no superó la barrera de los 10 tantos en más de una década.

"Fue difícil por varias razones", explicó Redick. "Estar lesionado, lejos de mi familia, los protocolos Covid-19 y realmente, realmente no estar a la altura de mis estándares. Me gustaría describir la temporada pasada como un ejercicio de siete meses para enfrentarme cara a cara con mi propia mortalidad atlética, y fue aterrador y confuso".

De acuerdo a Redick, algunos equipos preguntaron sobre su disponibilidad para esta temporada, y les dijo que esperaría antes de decidir si quería jugar un año más.

Con la proximidad del inicio de los campos de entrenamiento de la NBA, que se abrirán a partir de la próxima semana, Redick dijo que había tomado la decisión correcta de dar comienzo a otra etapa de su vida profesional y personal alejado de la competición.

EFE