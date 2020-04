Los centros de entrenamiento de la NBA reabrirán el 1 de mayo

¿Esto en qué se traduce? En que los jugadores podrán acudir a las instalaciones de sus equipos para realizar entrenamientos de manera individual. Y todo ello de manera voluntaria, por lo que tendrán la posibilidad de elegir qué hacer. Eso sí, en ningún caso los cuerpos técnicos de los equipos podrán organizar ejercicios ni prácticas en grupo.

Se trata de una medida solicitada desde hace ya varios días por algunos propietarios y ejecutivos de las franquicias de la NBA. Consideran que la vuelta a los entrenamientos por parte de sus jugadores puede efectuarse de una manera absolutamente controlada y segura, sin tener que poner nunca en riesgo la salud de los mismos. “Si nuestros jugadores pueden viajar y entrenar por su cuenta en un gimnasio de Atlanta, tendrían que poder hacerlo en nuestras instalaciones”, comentaba un manager general a ESPN, con motivo de unas informaciones que apuntaban a que había varios jugadores de la liga que estaban preguntando a sus dirigentes por la posibilidad de viajar a Atlanta para empezar a entrenar en unas instalaciones deportivas que allí abren 24 horas.

Sin embargo, no todas las franquicias están muy de acuerdo con esta reapertura. Al enterarse de la noticia, varios de ellos expresaron su preocupación a fuentes de ESPN, señalando que no ven tan factible el que se pueda garantizar al cien por cien esa seguridad que necesitan los jugadores para poder entrenar, aunque sea de individualmente.

Qué equipos volverán y cuáles no

Esta será la siguiente pregunta a responder en los próximos días por la NBA. Ahora mismo no están definidos con precisión aquellos que podrán volver a entrenarse en las instalaciones deportivas, pero lo que sí queda más claro es que en aquellos estados en los que ahora mismo haya medidas más restrictivas debido a las altas cifras de contagios, como pueda ser Nueva York, esta medida no va a poder aplicarse de ningún modo. No obstante, la NBA va a trabajar con aquellas franquicias cuyos jugadores no vayan a poder regresar a los centros de entrenamiento para poder encontrar alguna manera alternativa que no les perjudique en demasía con el resto de los equipos.

¿Fecha para que vuelva la NBA?

Aquí la respuesta sí es más evidente: no. La decisión de la NBA de reabrir algunos centros de entrenamiento no guarda ninguna relación, o al menos por el momento, con fijar una fecha en el calendario para poder reanudar la competición en sí. Se trata de aprovechar la desescalada que se está produciendo bajo el mando de algunos gobiernos locales para avanzar en la vuelta a la normalidad de la competición, pero no provoca que la liga pueda dar ahora mismo garantías para el regreso de los partidos. Adam Silver y su equipo consideran que aún necesitan más tiempo para decidir cuándo o cómo se podrían jugar de nuevo los encuentros.

Fuente: nbamaniacs.com