El chico mostró que tiene calidad, pero deberá mostrar más de su juego si quiere llegar al mejor básquet del mundo.

Iverson dejó claro sobre la duela que puede anotar y tiene una buena conducción del balón.

En los 10 minutos que estuvo en cancha tuvo promedio de 33.3 en tiros de campo (1 de 3), con 3 puntos, 1 asistencia y 3 rebotes. Su más/menos con él en cancha fue de -7, algo que deberá mejorar en los próximos partidos para que el impacto en cancha sea favorable a su equipo.

El analista de EV Hoops, Aram Cannuscio, escribió en su cuenta de Twitter sobre el panameño: "Iverson Molinar mostrando la élite, cambio de dirección de élite en este drive (ver vídeo) y remata el flotador con la falta".

Iverson Molinar showing the elite, elite change of direction on this drive and finishes the floater with the foul. pic.twitter.com/jJhkv7YfUP