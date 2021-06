Wizards ganan pero siguen al borde del abismo en playoffs de la NBA

Beal se lució con 27 puntos, mientras que Westbrook lo hizo con un triple-doble de 19 tantos, 21 rebotes y 14 asistencias.

Para Westbrook fue el duodécimo triple-doble en playoffs de su carrera.

Por Philadelphia 76ers, que buscaban su primera barrida de postemporada desde 1991, se destacó Tobias Harris, con 21 tantos, mientras que el camerunés Joel Embiid y el australiano Ben Simmons lo hicieron con ocho y 13 cartones, respectivamente, el último con 12 capturas también.

El próximo juego de esta serie al mejor de siete encuentros será el miércoles en sede de los Philadelphia 76er.

Rui Hachimura (20 PTS, 13 REB) and Daniel Gafford (12 PTS, 4-4 FGM, 5 BLK) come up BIG for the @WashWizards to keep their season going! #NBAPlayoffsGame 5 ⏩ Wed, 7pm/et, NBA TV pic.twitter.com/74CNgq6h5p