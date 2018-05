Warriors ante los estelares Rockets por el título del Oeste

"Nos gusta nuestra posición. Nuestros muchachos tienen anillos. Es una buena circunstancia", opinó el entrenador de Golden State, Steve Kerr, antes de abrir la serie en Houston.

Los Warriors buscan un cuarto viaje consecutivo a las finales de la NBA.

"Vamos sabiendo que somos los campeones defensores, que tenemos un par de campeonatos en los últimos años y vamos por otro. Empezar una serie así es una sensación agradable", subrayó el técnico.

Los Rockets, impulsados por el campeón de anotación de la NBA, el estelar James Harden, tienen foja de 2-1 contra Golden State en la temporada regular y obtuvieron una marca de 65-17 en total en la liga, para sacar provecho a la ventaja de localía, ahora en el tope al mejor de siete encuentros.

Después de haber sido eliminados de los playoffs por los San Antonio Spurs en tres de las últimas cuatro temporadas, los Rockets agregaron al armador estrella Chris Paul y a P.J. Tucker para unirse a Trevor Ariza, y luego vieron al suizo Clint Capela disfrutar de su mejor campaña con registros de 13,9 puntos y 10,8 rebotes por partido.

"Va a ser una pelea", dijo Capela. "Este equipo va a ser difícil. Habrá muchos ajustes después de cada juego. Será una partida de ajedrez", añadió.

El choque entre ambos equipos, explosivos en la parte ofensiva, era el anticipado por muchos desde el comienzo de la temporada.

"Nos quisisteis, aquí nos tenéis. Ahora toca jugar el partido", proclamó el estelar y bravucón alero de Golden State, Draymond Green. "Su equipo fue ideado para vencernos, es su obsesión".

Green añadió que "obviamente quieres construir tu equipo para vencer a los campeones defensores, porque generalmente es así como obtienes un campeonato. Comprensible. Se ha hablado de ello durante un año aproximadamente. Es hora de jugar".

Green argumentó que la motivación de los Warriors es la de agregar otro título, no descalificar imitadores.

"Conseguimos dos campeonatos en tres años. No vamos a hablar de lo mucho que queremos ganarle a alguien", dijo Green. "Queremos otro y no importa quién esté en el camino".

- Amenaza texana -

Los ex jugadores más valiosos de la NBA, Kevin Durant y Stephen Curry, se unen a Green, Andre Iguodala y el francotirador Klay Thompson en una alineación titular llamada "Death" o "The Hamptons Five".

"Aceptan el desafío", dijo Kerr. "Parece que estamos en nuestro mejor momento cuando nos amenazan. Y definitivamente estamos amenazados".

Curry ha tenido un regreso sólido después de perderse varias semanas con lesiones en la rodilla y el tobillo.

"Me siento bien. Tengo confianza en lo que puedo hacer", dijo Curry. "Continúo mejorando, recuperando el ritmo".

Golden State lideró a la NBA en anotación justo por delante de Houston en la temporada.

Ahora los Warriors figuran como el mejor conjunto defensivo en los playoffs, justo por delante de los Rockets.

"Estaremos listos", avisó Capela. "Todo el mundo está entusiasmado".

- Ofensiva asegurada -

Harden promedió 30,4 puntos, 8,8 asistencias y 5,4 rebotes por partido durante la campaña, mientras que Durant y Curry registraron 26,4 puntos cada uno para Golden State y Thompson contribuyó con 20, con Green aportando 13,1 puntos, 11,5 rebotes y nueve asistencias en la postemporada.

Para Paul y el entrenador de los Rockets, Mike D´Antoni, se trata de una oportunidad para conseguir su primera presencia en las Finales de la NBA, y quizás incluso conquistar otro campeonato para Houston, tras los títulos de 1994 y 1995.

"Son los campeones. Va a ser difícil", dijo el alero de los Rockets, Luc Mbah a Moute. "Tenemos lo necesario. Estamos listos. También tienen que estar preparados para nosotros. Demostramos durante toda la temporada que podemos con ellos.

"Fuimos el mejor equipo de la liga todo el año, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ir más allá", concluyó Mbah Moute.