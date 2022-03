Por TV MAX



Tyrese Maxey dijo que daría un paso adelante en el partido ante Miami Heat, tras las ausencias de James Harden y Joel Embiid en los Philadelphia 76ers.

El lunes los Sixers recibían a Miami Heat en el Wells Fargo Center. Maxey tomó el testigo acompañado de Matisse Thybulle, Georges Niang, Tobias Harris y Paul Millsap, para lograr un interesante victoria por 113-106.

Maxey anotó 13 de sus 28 puntos en el último cuarto, incluyendo un tramo de 9 tantos cruciales en el clutch. Su línea estadística también sumó 5 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón y la serie de 9 de 15 en tiros de campo (60%), con 3 de 7 en triples (43%), y un perfecto 7 de 7 en libres.

"Simplemente no tiene miedo. Está tan cómodo en esos momento", dijo Doc Rivers tras el triunfo. "Ha puesto mucho trabajo. Cuanto más trabajo, más confianza tienes, y creo que eso es un gran testimonio para Tyrese".

"Estaba pensando que me iban a taponar o que me iba a comer algún tiro", dijo Maxey. "Es uno de esos partidos en los que tienes que poner tu cuerpo en juego". Y el rival no era para menos: un equipo de Miami con tintes muy serios para Playoffs, y por supuesto una de las defensas más fieras de la NBA.

"Es una gran sensación ver todo el trabajo que has realizado", sentenció Maxey. Su cierre, una barbaridad. El descaro de este joven no conoce límites.

“Maxey jugó muy bien”, dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra.

Spoelstra probó varios defensores sobre Maxey con diferentes resultados. Si bien PJ Tucker estuvo hábil para ayudar y cerrar su camino en varios momentos (0 de 4 vs. su marca), ante Tyler Herro estuvo excelso (5 de 6) y supo atacar los emparejamientos (2 de 2 vs. Duncan Robinson).

Fuente: NBA