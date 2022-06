La estrella del equipo Seattle Storm, de 41 años, pondrá fin a una excepcional carrera en la que ha conquistado cuatro títulos de liga y cinco medallas olímpicas con la selección de su país.

"He decidido que este será mi último año", avanzó Bird en un mensaje en redes sociales. "He amado cada minuto, y todavía lo hago, así que voy a jugar mi último año tal y como esta niña jugó su primero".

