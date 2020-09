Steve Nash entrenará a Irving y Durant en los Brooklyn Nets

Nash asume su primer trabajo como técnico jefe en la NBA después de cinco años como coordinador de desarrollo de jugadores para los Golden State Warriors, donde ejerció de consultor de un equipo que ganó dos anillos y jugó cuatro finales consecutivas.

"Entrenar es algo que sabía que quería hacer en el momento adecuado y me siento honrado de poder trabajar con el excelente grupo de jugadores y personal que tenemos aquí en Brooklyn", dijo el ex base canadiense en un comunicado.

"Estoy tan emocionado por las perspectivas del equipo en la cancha como por mudarme a Brooklyn con mi familia y convertirme en un miembro impactante de esta comunidad", afirmó.

