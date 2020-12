Un Stephen Curry encendido impulsa a Golden State

¿La figura de la noche? Quién otro que Stephen Curry, autor de 29 puntos en 29 minutos, con un 6-13 en triples. Además, hubo 22 tantos de Kelly Oubre y 19 de Andrew Wiggins.

El máximo anotador de Sacramento fue Harrison Barnes con 17 puntos, en un partido completamente para el olvido de parte de De'Aaron Fox: 8 puntos y 12 asistencias, pero con un 3-17 de cancha y un 0-7 en triples. Fox cerró la pretemporada habiendo lanzado apenas un 4-27 desde el perímetro.

16 in the quarter. 29 on the night.Steph is in the zone. ☔️ pic.twitter.com/fFOItMFsaG