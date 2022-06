Curry ya ha conseguido prácticamente todo lo que un jugador puede desear en la NBA, incluso récords impresionantes como el de ser el jugador con la mayor cantidad de triples anotados en la historia de la liga.

Desde su creación en 1969, el premio avala al jugador más determinante de un equipo campeón en su serie final (con la excepción del primer ganador, Jerry West, que lo obtuvo a pesar de perder la serie) y que recibieron 31 basquetbolistas a lo largo de la historia de la NBA.

Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, LeBron James, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar o Tim Duncan, por mencionar a algunos de los que suelen ocupar las listas de los 10 mejores basquetbolistas de la historia, tienen más de uno en su palmarés.

Seven years ago today, the Dubs brought a title to The Bay for the first time in 40 years 🏆 pic.twitter.com/H1og0iZskn