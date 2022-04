Por AFP



El base Steph Curry, la estrella de los Golden State Warriors de la NBA, se mostró el jueves "muy optimista" de recuperarse a tiempo de su lesión para disputar el primer partido de playoffs del sábado ante los Denver Nuggets.

Curry, que lleva casi un mes fuera de las canchas por un esguince en el pie izquierdo, dijo que hará todo lo posible para no perderse ni un juego del regreso de los Warriors a los playoffs tras dos años de ausencia.

"El objetivo siempre ha sido el primer partido, el objetivo sigue siendo el primer partido", aseguró Curry durante su participación en el podcast de su compañero en los Warriors Draymond Green.

Soy "muy optimista de que será en el primer partido", subrayó. "Y sabemos en qué momento del año estamos. No hemos estado en los playoffs durante dos años, es un poco raro pensar en eso. Estoy muy emocionado porque sé lo mucho que me gusta ese ambiente. No quiero perderme nada de eso".

Curry, de 34 años, disputó cinco Finales consecutivas con los Warriors entre 2015 y 2019, alzando los títulos de 2015, 2017 y 2018.

El mejor triplista de la historia de la NBA participó el miércoles en la primera práctica de los Warriors de cara al choque ante los Nuggets de Nikola Jokic, el vigente MVP (Jugador Más Valioso) de la liga.

El regreso del base, que dijo sentirse "bastante bien" durante el entrenamiento, es clave para las posibilidades en los playoffs de Golden State.

Sin su líder, que promedió en la fase regular 25,5 puntos y 6,3 asistencias, los Warriors tuvieron un balance de 1-6 entre el 20 y 30 de marzo pero después se rehicieron para terminar la campaña con cinco victorias consecutivas que los auparon al tercer puesto de la Conferencia Oeste.