Por TV MAX



Los New Orleans Pelicans tienen la experiencia en cancha de su lado, mientras San Antonio Spurs contarán con la sapiencia de un Gregg Popovich en el banquillo, en busca de superar esta eliminatoria.

De los cinco iniciales de los Spurs, solamente Dejounte Murray (16 partidos) y Jakob Poeltl (22) tienen experiencia en Playoffs. En contraste, del otro lado aparecen veteranos de gran rodaje en esas instancias como CJ McCollum (57) y Jonas Valanciunas (48).

Donde San Antonio sí tiene una clarísima ventaja de experiencia es en el banco: un Gregg Popovich que se transformó hace algunas semanas en el entrenador con más victorias en la historia de la liga, frente a un Willie Green que está atravesando su primera temporada en el cargo.

CJ McCollum clave

En New Orleans es discutible quien es el mejor jugador con Brandon Ingram y CJ McCollum como candidatos, lo que no está bajo debate es quien de ellos dos llega con mejores antecedentes en estas instancias. McCollum ha sido protagonista de grandes batallas en Playoffs durante sus años en Portland, mientras que curiosamente, BI todavía no ha disputado ni un solo partido de postemporada.

McCollum es un jugador que suele crecer en estas instancias y San Antonio deberá poner toda su atención en frenar su caudal anotador. Uno que desde su llegada a los Pelicans (26 partidos) lo encuentra promediando 24,3 puntos, 5,8 asistencias, un 49% de campo y un 39% en triples.