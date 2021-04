Scotty Pippen Jr. anuncia que irá al Draft de la NBA 2021

El escolta de segundo año de Vanderbilt, Scotty Pippen Jr., se declaró para el draft de la NBA de 2021, pero mantendrá su elegibilidad universitaria, anunció en las redes sociales el sábado.

Pippen, hijo del miembro del Salón de la Fama de los Chicago Bulls, lideró a los Commodores en anotaciones (20.8 puntos por partido), asistencias (4.9 puntos por partido) y robos (1.8 puntos por partido) la temporada pasada.

"Todos tenemos sueños y estoy listo para perseguir los míos", escribió Pippen en Twitter.

Pippen no figura entre los 100 mejores jugadores de ESPN en la clase del draft de la NBA 2021. Tiene hasta el 19 de julio para retirar su nombre del draft.

