Russell Westbrook es el MVP de la NBA

Westbrook derrotó a sus compañeros finalistas James Harden (Rockets) y Kawhi Leonard (Suprs) para reclamar el premio de MVP de la temporada por primera vez en ceremonias en Nueva York.

El armador de 28 años, que ayudó a los estadounidenses a ganar el oro olímpico de Londres-2012, promedió en la Liga un alto de 31,6 puntos con 10,7 rebotes y 10,4 asistencias por juego, coincidiendo con Oscar Robertson (en 1962) con dos dígitos en tres categorías estadísticas para una temporada completa.

"A todos en Oklahoma City que me ayudaron a salir todas las noches y competir a un nivel alto, les doy las gracias por eso", dijo Westbrook, quien invitó a sus compañeros de equipo al escenario cuando recibió el premio.

"Fue una temporada increíble para mí, pero sin estos muchachos nada de esto hubiera sido posible, este premio no es para mí, es para todos", añadió el jugador.

Westbrook agradeció "a todos mis fans de todo el mundo que me aprecian" y gritó mientras le agradecía a su esposa y a sus padres. "No podría hacer nada de esto sin ustedes. No puedo agradecerte lo suficiente", agregó.

Westbrook también ganó premios por el mejor estilo, en tanto por los fans fue el ganador del juego.

La estrella griega Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, ganó el premio al 'Jugador con Mejor Evolución', superando a Gobert y al delantero serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.

Otro destacado de los Bucks, el base Malcolm Brogdon, ganó el premio al 'Novato del Año' y agradeció a sus compañeros.

"Ellos creen en mí", dijo. "Ellos me han dado una tremenda oportunidad ... Este es un legado a los chicos que pasan por alto. Siempre puedes lograr tus sueños si tienes fe y te sacrificas", añadió el bisoño jugador.

El centro camerunés Joel Embiid y el croata Dario Saric, ambos de Filadelfia 76ers, también fueron finalistas por el premio al 'recién llegado'.

El delantero del Golden State Draymond Green fue elegido como el 'Jugador Defensivo del Año', derrotando a los co-finalistas Leonard y al centro francés Rudy Gobert, del Utah Jazz.

"Este no es un premio individual", dijo Green. "Hay cinco tipos en la cancha cada vez, no puedo hacer esto solo, así que los aprecio", añadió.

Bob Myers, de los campeones Golden State Warriors, fue nombrado 'Ejecutivo del Año'.

El base de los Houston Rockets Eric Gordon fue nombrado 'Mejor Jugador de Reserva' de la NBA, ganando el premio al 'Mejor sexto hombre'.

"Acabamos de tener un año increíble", dijo Gordon. "Me gustaría dar las gracias a mis compañeros y a mis entrenadores por hacer mi trabajo fácil este año".

El técnico Mike D'Antoni, de los Houston Rockets, fue nombrado 'Entrenador del Año' sobre Gregg Popovich (San Antonio Spurs) y Erik Spoelstra (Miami Heat).

"Este es el premio definitivo del equipo", dijo D'Antoni. "Usted no gana esto solo".

Nowitzki nombrado máximo compañero del equipo

La estrella alemana Dirk Nowitzki, de los Dallas Mavericks, fue nombrado 'Mejor compañero en el equipo' en la votación por los jugadores.

El ala-pívot de 39 años, espera volver con los Mavericks la próxima temporada.

"Mis compañeros de equipo están ahí para apoyarme y empujarme y motivarme", dijo Nowitzki. "Aún disfruto competir, espero que esté un par de años más", añadió.

Otros premios fueron para Leonard (bloqueo del año), el astro de los Warriors Klay Thompson (por desempeño en el año, en un esfuerzo con 60 puntos en un juego), Kevin Durant (Warriors) por el mejor momento de los playoffs ante un triple en el tercer partido de la final de la NBA, Stephen Curry (Warriors) y Green por asistencias del año, así como Victor Oladipo (Thunder) por la hundida del año.