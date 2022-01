Por AFP



El francés Rudy Gobert, baluarte defensivo de los Utah Jazz y máximo rebotero de la NBA, ha mejorado esta temporada sus prestaciones y liderazgo hasta alcanzar su mejor versión en la liga, declaró el pívot en una entrevista con la AFP.

PREGUNTA: ¿Cómo juzga la primera parte de la temporada de los Jazz?

RESPUESTA: "Hemos empezado bien el campeonato (cuarta posición actual de la Conferencia Oeste). El objetivo es aprovechar la fase regular para progresar y llegar a los playoffs armados y en la mejor forma posible".

P: ¿Cree que el equipo está progresando?

R: "Creo que hemos madurado, hemos dado un paso adelante ofensivamente. La pelota circula mejor (...) Tenemos que repetir estos buenos hábitos tan a menudo como sea posible. Después, defensivamente, hubo periodos en los que estuvimos un poco menos bien. Tenemos que entender que este esfuerzo debe ser colectivo. Eso nos hará un mejor equipo, porque sabemos que vamos a anotar pase lo que pase".

P: Ha hecho un llamado a sus compañeros para que se sacrifiquen más en defensa. ¿Se siente cada vez más un líder?

R: Intento hacer todo lo que puedo para ayudar a este equipo a ser lo mejor posible. Cuando se observa el talento que hay, decir que no estamos aprovechando todo nuestro potencial es una pena. Así que intento motivar a todos y, sobre todo, dar ejemplo".

P: ¿Tener al lado al tres veces Mejor Defensor de la NBA puede llevar a sus compañeros a creer que puede hacer el trabajo usted solo?

R: "Es humano pensar eso, sí. Cuando se tiene mucho talento, a veces uno puede relajarse y pensar que ese talento es suficiente. Defender con fuerza, ayudarnos unos a otros, tiene que convertirse en algo natural".

P: Se perdió cinco partidos por culpa del coronavirus y Utah lo resintió mucho. Mucha gente se dio cuenta de su importancia.

R: "Sí. Cuando no estoy en la cancha es cuando la gente ve lo que aporto al equipo, más que cuando juego (risas). También permitió a los jóvenes jugadores ganar minutos, aprender y demostrar. Estos momentos difíciles nos servirán a largo plazo".

P: Da la impresión de que nunca ha estado más fuerte...

R: "Sí, esa es también mi impresión. Creo que estamos viendo actualmente al mejor Rudy Gobert. He cruzado un umbral y es el resultado del trabajo técnico, físico y mental, sin interrupción. Pero todavía tengo un enorme margen de mejora".

P: Usted también está ahora más involucrado en el ataque.

R: "Los Juegos Olímpicos (Francia consiguió la medalla de plata en Tokio-2020) ayudaron en ese sentido, así como mi trabajo diario. Siento que mis compañeros me buscan cada vez más y tengo que justificar esa confianza. Han comprendido hasta qué punto puedo ser dominante, no solo con mi presencia sino también con la pelota en las manos. Y sé que puedo aportar mucho más. Es muy emocionante para mí".

P: Actualmente es el máximo rebotero de la NBA (15,2 rebotes por partido) ¿Este es un objetivo para usted, además de un cuarto premio al Mejor Defensor de la temporada?

R: "En realidad no. Las estadísticas dan una idea más clara de lo que haces en la cancha, pero hay otras cosas que hago que no se muestran. La comunicación, las pantallas para dar a mis compañeros más tiros abiertos, la intimidación a los rivales... Algunos de ellos me han dicho que solo hay un jugador en la liga que a veces les obliga a cambiar su forma de jugar ofensivamente. Siento que también he mejorado en la anticipación. He podido salir de mi zona de confort, me siento cómodo defendiendo en cualquier posición".

P: ¿Cree que su rendimiento le valdrá una tercera selección consecutiva para el Juego de las Estrellas del 20 de febrero?

R: "¡Eso espero! Sería un honor volver y representar a Francia entre los mejores jugadores del mundo".