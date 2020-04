Rolando Blackman, leyenda panameña de la NBA

Rolando jugó en la posición de escolta, donde fue uno de los mejores, en la época dorada de la NBA.

Formó el recordado equipo de los 80, junto a Mark Aguirre, Derek Harper, Sam Perkins, Roy Tarpley, James Donaldson, Brad Davis y Detlef Schrempf.

En la mente de los de esa época están las finales de la Conferencia Oeste ante Los Ángeles Lakers, en la temporada 87-88, donde cayeron 4-3 en la serie al mejor de siete partidos. Los Lakers fueron los campeones al final, al vencer a los Detroit Pistons, también en siete partidos, gracias a un inmenso James Worthy, quien logró el primer triple doble en un séptimo partido de las Finales con 36 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

El panameño fue cuatro veces All Star de la NBA. En Europa, brilló con el AEK de Atenas, el Olimpia de Milán o el Limoges.

Rolando Blackman of the Dallas #Mavericks scored 15 points on 7-of-9 shooting for the West All-Stars in a 130-113 loss to the East at the 1990 #NBAAllStar Game in Miami. It was the 4th and final ASG for Blackman, who was added to the team in place of injured Jazz PF Karl Malone. pic.twitter.com/6pKLZ8PF5E