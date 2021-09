Por TVMAX



La figura del base español Ricky Rubio estará presente una temporada más dentro de la NBA, pero esta vez lo hará como el nuevo líder de los prometedores Cleveland Cavaliers que siguen en su proyecto de reconstrucción después que el legendario alero LeBron James los dejó para irse a Los Ángeles Lakers.

Rubio por tercera temporada consecutiva le toca cambiar de equipo, fue traspasado por los Timberwolves de Minnesota donde había llegado por segunda vez en su carrera profesional para también desarrollo un nuevo proyecto, que sigue en plena crisis y estancando después del paso atrás que dieron con la llegada como presidente de operaciones del colombiano Gersson Rosas, que ya fue despedido.

Nada de eso le preocupa ya a Rubio sino el nuevo proyecto que enfrenta con los Cavaliers, a los que asegura ha llegado en su mejor momento de forma y listo para ser el líder que pueda a desarrollar al nuevo talento que hay en la plantilla y que encabezan el novato Evan Mobley, Darius Garland, Jarrett Allen, el finlandés Lauri Markkanen y Collin Sexton.

Rubio, de 30 años, no ha podido todavía conversar en profundidad con el entrenador JB Bickerstaff, sobre el papel concreto que desee que desarrolle dentro del equipo, pero es consciente que deberá asumir funciones de veterano y de líder, tanto dentro como fuera de la cancha.

"Soy consciente que tendré un papel de líder dentro del equipo, pero serán los compañeros los que deberán asumir si necesitan de mi ayuda", declaró Rubio en el "Día de la Prensa" a la que presentó con una nueva imagen de corte de pelo. "Puedes decir muchas cosas, pero el mensaje no será recibido hasta que estén listos. Para ello, no puedes pasarte el proceso. Es preciso que ellos asienten su talento en la pista".

Pero también adelanta que el proceso de aprendizaje no se dará de la noche a la mañana sino que necesitará de tiempo, persistencia y tener las ideas muy claras.

"Que den pasos adelante los nuevos valores se necesita de ayuda, tiempo y mucho trabajo", reflexionó Rubio. "Al final del día soy quien soy, con mis errores y seguiré siendo yo mismo. Si eso les ayuda me sentiré bien, pero seguiré siendo el mismo en la cancha. Seré duro cuando sea preciso. Normalmente no hablaré mucho, pero cuando lo haga espero que se lo tomen de un buen modo".

Rubio, que volvió a brillar con el equipo nacional de España en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, admitió que lo más importante con su nueva etapa profesional es que es querido y eso allana el camino de cara a la integración.

"Cuando sientes que te quieren tanto en un lugar da gusto estar aquí, me ayuda a traer lo mejor que puedo ser. Espero poder trasladar mi buen momento de forma a la temporada y ayudar a este equipo a dar el siguiente paso, lo que no es fácil", continuó Ricky. "He estado en todo tipo de equipos pero creo que un equipo joven puede perderse si no da el siguiente paso".

Rubio, que disputará su undécima temporada en la NBA, espera que no sea el caso de los nuevos Cavaliers y reiteró que estaba listo en trabajar al máximo de cara a que el equipo diese los pasos que necesitan para ser competitivos y ganadores.

"Mi misión desde que llegue al baloncesto ha sido hacer mejor a mis compañeros y ese volverá a ser el lema que tenga en mi nueva etapa profesional a la que llego cargado de cosas positivas y una gran forma después de haber trabajado individualmente", aseguró Rubio. "Estaré listo para el nuevo reto profesional que se me presenta y cargado de ilusión y entusiasmo".

EFE