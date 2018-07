Retirán número 4 de mítico "Piculín" Ortiz de Selección de Baloncesto Puerto Rico

Acompañado de su madre, Elba Rijos, su esposa, Sylvia Ríos, y su hija, Neira Ortiz, "Piculín" presenció cómo este domingo el dígito fue retirado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico antes del comienzo del segundo partido de la tercera ventana del clasificatorio al Mundial de China 2019, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, entre Puerto Rico y México.

También acompañado de varios directivos del organismo deportivo, entre ellos, su presidente, Yum Ramos, así como extécnicos del legendario jugador, como Julio Toro y Flor Meléndez, Ortiz agradeció a todos lo que le apoyaron durante su carrera deportiva, así como a su familia "tanto en las altas, como en las bajas".

"Cuando sorprenden a uno con este tipo de reconocimiento, es difícil controlar cualquier pensamiento o acto. Estoy muy honrado, bien agradecido y no tengo palabras para describir la emoción que siento", sostuvo Ortiz a periodistas después del momento histórico.

"Dicen que siempre tiene que haber el primero que rompa el hielo. Espero no ser el último, más estrellas y muchísimos más jugadores con el mismo compromiso como este servidor lo hizo", agregó Ortiz, considerado por muchos como el máximo jugador de baloncestista puertorriqueño en la historia.

Ortiz lució el uniforme de Puerto Rico durante más de dos décadas, debutando con ella en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983.

También jugó en cinco campeonatos mundiales (1986, 1990, 1994, 1998, y 2002) y fue el abanderado de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Indianápolis de 1987.

El legendario jugador también disputó los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004.

El expívot compitió además en ligas de Baloncesto de España, Grecia, Venezuela y de su tierra natal.

Entre los clubes españoles en los que jugó Ortiz están el CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona, Festina Andorra y el Unicaja Málaga, y también vistió las camisetas de los griegos Larissas, Iraklio BC y Aris-PAOK Thessalonik.

Además, jugó varias temporadas con los Jazz de Utah en la NBA, convirtiéndose en el segundo boricua en la principal liga de baloncesto del mundo, después de Butch Lee.

Tras ellos, le han seguido Ramón Rivas, Carlos Arroyo, Danny Santiago, Peter John Ramos, Barea, Guillermo Díaz, Renaldo Balkman, Shabazz Napier y Maurice Harkless, entre otros.

Ortiz, quien fue seleccionado en 1987 en el sorteo de novatos de la NBA por los Jazz, jugó 24 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional -principal Liga de Puerto Rico- con los Atléticos de San Germán, Cangrejeros de Santurce y Capitanes de Arecibo.

Durante su periodo en el BSN logró ocho campeonatos: tres con San Germán (1985, 1991 y 1994) y otros cinco con Santurce (1998, 1999, 2000, 2001, y 2003).

"Cuando me entero de este homenaje..., lo rápido que se me fue mi carrera en un abrir y cerrar de ojos. Pero he aprendido a reconocer que cuando uno hace las cosas de corazón, esas cosas se manifiestan. En mi caso, puedo decir que estoy satisfecho de decir que valió la pena", afirmó.

Ortiz, por otra parte, pidió que el baloncesto, considerado el "deporte nacional" de Puerto Rico debe resurgir y ubicarse entre los primeros equipos del mundo, como se encontraba en los tiempos en que éste jugaba.

Para "Piculin" es necesario realizar esfuerzos para que el baloncesto "resurja más" en Puerto Rico.