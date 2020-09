Los Raptors sobreviven a los Celtics con triple sobre la bocina de Anunoby

Gracias a la canasta del británico Anunoby, los Raptors, vigentes campeones de la NBA, lograron un triunfo 104 a 103 que les permite respirar en una serie que hubieran tenido prácticamente perdida si el tiro no entraba.

En otro final espectacular en estos playoffs en Disney World (Orlando), el base de los Celtics Kemba Walker tenía la posesión de la pelota a falta de cinco segundos con el marcador empatado a 101.

Walker, cubierto con un doble marcaje, encontró a su compañero que estaba solo, Daniel Theis, y le asistió para que anotara cuando solo quedaban 0,5 segundos por jugar y parecía que el triunfo caería del lado de los Celtics.

Pero el base de los Raptors Kyle Lowry, el encargado de hacer el saque desde la banda, envió un preciso servicio por encima de los brazos del marcador Tacko Fall, el jugador más alto de la NBA con 2,26m de altura, hasta la esquina contraria.

Allí se encontraba sin marca Anunoby, que recibió la pelota y lanzó un triple justo antes de que sonara la bocina que dio la vuelta al marcador para los Raptors.

"Esperaba meterlo", dijo después Anunoby, un alero de 23 años que esta temporada promedió 10,6 puntos y 1,3 triples por partido.

"Yo no lanzo tratando de fallar, cada tiro que intento es para meterlo, así que no me sorprendió", dijo con tono tranquilo el jugador, que reconoció que no anotaba un tiro ganador desde el instituto.

Los Raptors se habían visto en muchos momentos del partido al borde del abismo, con los Celtics superándoles de nuevo con la velocidad de sus armadores Kemba Walker (29 puntos), Jaylen Brown (19) y Marcus Smart (11). La estrella Jayson Tatum, en cambio, estuvo desacertado en el tiro (5 de 18) y se quedó en 15 puntos.

El mejor de los Raptors fue Lowry, que a sus 34 años descansó menos de dos minutos en todo el partido. El base firmó 31 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, mientras el escolta Fred VanVleet terminó con 25 puntos y 5 triples.

Anunoby logró su partido más completo de los playoffs con 12 puntos, 3 triples, 10 rebotes, 3 robos y 2 tapones.

Made his mark on both ends.@Yg_Trece tallied 19 points, seven rebounds, four assists, and two steals in game one. pic.twitter.com/syi5QkjWEv