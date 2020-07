Rajon Rondo se queja de condiciones de hotel en Orlando

Rondo, que como profesional ha ganado más de 100 millones de dólares en los 14 años que lleva en la NBA, mostró su disgusto a través de su red social de Instagram al definir su alojamiento en el Gran Destino Tower, en el Disney's Coronado Springs Resort, como el de un Motel 6, que son los más económicos que hay en el país.La queja de Rondo sobre el estándar de lujo de la habitación ha confirmado el nivel de vida que llevan los jugadores de la NBA y también el tipo de servicio que reciben las personas que hacen turismo en Walt Disney World.Los Lakers, como segundo mejor equipo de la liga, tuvo la distinción de ser llevado al que se supone es el mejor hotel de los tres que la NBA ha designado para darle alojamiento a los 22 equipos que van a reiniciar la competición de la temporada regular a partir del próximo 30 de julio.En su segunda temporada con los Lakers, Rondo tiene promedios de 7,1 puntos; 5,0 asistencias y 3,0 rebotes, marcando su producción más baja desde su campaña de novato 2006-07.Antes de la queja de Rondo, el base Tyus Jones, de los Grizzlies de Memphis, también a través de su cuenta de Instagram publicó una foto mostrando lo que parecía ser una cucaracha muerta, acompañada con el subtítulo de "Oh, no".La foto parecía haber sido tomada en su habitación. Grizzlies, junto con Sixers de Filadelfia, Rockets de Houston, Pacers de Indiana, Mavericks de Dallas, Nets de Brooklyn y Orlando Magic se hospedan en el Grand Floridian.Otro base, Troy Daniels, de los Nuggets de Denver, fue el primero en publicar sobre la falta de calidad en su cena.Su comida, que se publicó en las redes sociales, atrajo una serie de bromas de personas que comparaban la mostrada por Daniels con la comida del avión, el desastroso Festival Fyre y el almuerzo servido en la cafetería de la escuela.El periódico The New York Times aclaró que la comida que se muestra en la foto es solo para jugadores en sus primeras 48 horas de cuarentena cuando llegan, al igual que sucedió con la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, que también ha iniciado la competición en la 'burbuja' de Orlando.Los jugadores de la MLS ya tienen acceso a una variedad de restaurantes una vez que terminó su período de cuarentena inicial.