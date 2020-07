Portland Trail Blazers volvió a los entrenamientos con Zach Collins y Jusuf Nurkic

Para los Blazers fue una práctica de mucha relevancia, ya que significó el retorno de dos jugadores claves como Zach Collins y Jusuf Nurkic. Collins no entrenaba a la par de sus compañeros desde octubre de 2019, cuando sufrió una lesión en el hombro izquierdo, mientras que para Nurkic la última vez había sido en marzo de 2019, al fracturarse tibia y peroné de la pierna izquierda.

La mejor noticia para la gente de Portland fue que, además de verlos reintegrarse, los dos grandotes estuvieron sin problemas según las palabras del entrenador Terry Stotts y las estrellas Damian Lillard y CJ McCollum, que atendieron a la prensa de forma virtual post entrenamiento.

Stotts y el nuevo Portland

"Hicimos un poco de todo. Repasamos algunas cosas en ofensiva, hicimos algunos ajustes por las reincorporaciones que tuvimos, y también trabajamos en conceptos defensivos intentando sacar ventaja con nuestros jugadores más grandes", comentó el entrenador de los Blazers, Terry Stotts, sobre lo que fue el primer entrenamiento en Orlando, la primera práctica en forma grupal en muchos meses.

"Todos estuvieron bien en la primera práctica, tuvimos un pequeño partido al final, luego los jugadores se quedaron tirando al aro. Hay crédito para ellos porque se cuidaron a ellos mismos durante estos meses, estuvieron trabajando duro para mantener su condición física", remarcó el entrenador, que luego tuvo tiempo para referirse específicamente a la recuperación de Nurkic y Collins.

"Lucieron como los recordábamos, en ambos costados de la cancha, buenos pases, rebotes, Zach (Collins) estaba lleno de energía. Si no lo sabías, no podías decir que estuvieron tanto tiempo sin jugar. Ahora tenemos tres pivotes defensivos de 2,13 metros y los tres van a jugar. Queremos sacar ventaja de su ayuda en la pintura. Durante todo el año jugamos con un equipo chico, Melo (Anthony), Nassir (Little), Mario (Hezonja), Anthony Tolliver jugaron de ala-pivote. Ahora tenemos que aprovechar a los grandes en la pintura y que los del perímetro entiendan que, con ellos adentro, tienen más responsabilidad afuera."

El entrenador también habló al respecto de sus primeros días en el complejo de Walt Disney World: "Estoy muy impresionado con todo lo que hizo la liga. Son como tres burbujas diferentes, con todas las logísticas involucradas. Hicimos nuestra cuarentena, todo salió bien, los testeos. Creo que todos estamos muy impresionados, no hay quejas."

Fuente: nba.com