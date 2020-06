Popovich a Trump: "Es un idiota demente que se esconde en el sótano de la Casa Blanca"

"Lo que me sorprende es que todos vemos esta violencia y racismo policial y lo hemos visto todo antes, pero nada cambia". Son palabras de Gregg Popovich, que ha hecho gala en una entrevista a Dave Zirin en The Nation de esa cualidad inherente a su persona: la de no callarse nada.

En la misma, el legendario entrenador de San Antonio Spurs habla sin pudor de las protestas de los últimos días en relación a la muerte de George Floyd a manos de la policía norteamericana, en lo que ha sido considerado una acción racista que ha provocado lo que ya es casi una semana de protesta en Estados Unidos.

Para Popovich, mucha de esta culpa la tiene Donald Trump, al que ha definido de "idiota demente", haciendo referencia a que se ha esconcido en un búnker de la Casa Blanca por miedo a las protestas. Eso sí, el técnico ha dicho que las protestas tienen que servir para cambiar las cosas: "Sin liderazgo y una comprensión de cuál es el problema, nunca habrá cambios. Y los estadounidenses blancos han evitado considerar este problema para siempre porque ha sido nuestro privilegio poder evitarlo. Eso también tiene que cambiar", asegura.

Pop ha sido especialmente crítico con Donald Trump: "Es increíble. Si tuviera un cerebro, incluso si fuera solo un 99% cínico, saldría y diría algo para unificar a las personas. Pero a él no le importa unir a las personas. Incluso ahora. Así de trastornado está. Se trata de él. Se trata de lo que lo beneficia personalmente. Nunca se trata del bien mayor. Y eso es todo lo que ha sido", dice el técnico, visiblemente enfadado por la actitud de Trump en este proceso.

"Está muy claro lo que hay que hacer. Necesitamos un presidente que salga y diga simplemente que Black Lives Matter (las vidas de los negros importan). Solo diga esas tres palabras. Pero no lo hará. No puede porque es más importante para él aplacar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura.

Pero es más que solo Trump. El sistema tiene que cambiar. Haré todo lo que pueda para ayudar porque eso es lo que hacen los líderes. Pero no puede hacer nada para llevarnos por un camino positivo porque no es un líder", seguía diciendo Popovich.

El papel de Mitch McConnell

Popovich también ha tenido palabras para Mitch McConnell, del Partido Republicano, famoso por ser uno de los 22 senadores que firmó la carta para que Donald Trump sacara a Estados Unidos del Acuerdo de París en 2017. "Al final, lo que tenemos es un tonto en lugar de un presidente, mientras que la persona que realmente dirige el país, el senador Mitch McConnell, destruye los Estados Unidos en las generaciones venideras.

McConnell ha destruido y degradado nuestro sistema judicial. Ha tratado de destruir el cuidado de la salud. Ha destruido el medio ambiente. Él es el maestro y Trump es el títere, y lo curioso es que Trump ni siquiera lo sabe. Trump siempre quiso ser parte del grupo, pero McConnell forma parte del grupo y Trump se hace el tonto".

El entrenador, conocido por tener un gran discurso político y por defender una línea siempre contraria a Trump, ha seguido atizando al hombre más poderoso del mundo durante toda la entrevista. "No solo divide. Es un destructor. Estar en su presencia te hace morir. Te comerá vivo para sus propios fines.

Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir Black Lives Matter. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Es un cobarde. Crea una situación y huye como un estudiante. En realidad, creo que es mejor ignorarlo. No hay nada que pueda hacer para mejorar esto debido a quién es él: un idiota trastornado".

“Son muy necesarios, pero necesitan estar mejor organizados. Es frustrante. Cuando el Dr.King hizo una protesta, sabías cuándo mostrar, cuándo regresar al día siguiente. Pero si solo está organizando protestas y todos van y vienen en todas las direcciones, no funciona de esa manera. Si no era violento, sabían que no era violento, pero esto está confuso. Sería muy bienvenido un mayor liderazgo, por lo que estas increíbles demostraciones masivas no pueden ser utilizadas por otras personas. Podemos limitar lo malo, pero solo si las cosas están mejor organizadas", ha concluido Popovich, que ha mantenido el tono agresivo y enfadado durante toda la conversación y ha dejado meridianamente clara su postura.

Fuente: Diario AS