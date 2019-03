Pau Gasol deja los Spurs y luchará por su tercer anillo con los Bucks

Gasol, de 38 años, tenía un año más de contrato con los Spurs por 16 millones de dólares, de los cuales solo 6,7 garantizados y, al haber terminado su vinculación antes de la medianoche del viernes, podía fichar por otro equipo de la NBA para disputar las eliminatorias por el título.

Ahora, el español se reencontrará en Milwaukee con el hispano-montenegrino Nikola Mirotic, con el que ya había compartido vestuario en los Chicago Bulls.

"Muchas gracias @spurs. Ha sido un sueño jugar para una de las franquicias más exitosas de la @NBA y un honor ser #SpursFamily. Estoy inmensamente agradecido al personal, al equipo, a los entrenadores, a RC y Pop. Y a los aficionados por hacer este lugar tan especial", escribió el español en su cuenta de Twitter.

Los Bucks lideran la Conferencia Este, con un récord de 47 victorias y 14 derrotas, gracias a la gran temporada del griego Giannis Antetokounmpo, máximo favorito a hacerse con el premio al Jugador Más Valioso de la liga.

En San Antonio, Gasol apenas había contado esta campaña para el técnico Gregg Popovich, promediando únicamente 12,2 minutos, 4,2 puntos y 4,7 rebotes por partido, los registros más bajos de una carrera en la NBA que dura ya 18 años.

"Pau Gasol es una persona excepcional y un gran profesional. Estamos muy agradecidos por sus contribuciones en la pista, en el vestuario y en nuestra comunidad", señaló Popovich en un comunicado.

"A mí me gusta jugar a esto, me encanta. No tengo problema en ese sentido. Al final tienes que entender qué es lo mejor para el equipo y encontrar tu manera de aportar", dijo Gasol a la AFP en una entrevista al principio de la temporada sobre su nuevo rol.

Gasol, unánimemente visto como uno de los mejores jugadores europeos en la historia de la NBA, ha disputado 1223 encuentros en la liga estadounidense, ganando dos anillos con Los Angeles Lakers y siendo elegido en seis ocasiones para el Juego de las Estrellas.

Favoritos

El ex de los Bulls, Lakers y Memphis Grizzlies firmó como agente libre por los Spurs hace dos temporadas, supliendo al entonces recién retirado Tim Duncan.

En la franquicia texana, el pívot promedió 10 puntos y 7,4 tapones en 22,4 minutos, llegó a la final de la Conferencia Oeste en su primer año y cayó en primera ronda de playoffs el pasado, en ambos casos ante los después campeones Golden State Warriors.

En Milwaukee, Gasol en principio será el sustituto del pívot de origen cubano Brook López, uno de los fichajes estrella de los Ciervos este pasado verano boreal por su capacidad para abrir la pista con su gran lanzamiento de tres puntos.

"Mucha suerte en tu nuevo equipo @paugasol! Nos vemos en los playoffs?", escribió en Twitter el base español de los Detroit Pistons, José Manuel Calderón.

Además, podría darse un duelo entre los hermanos Gasol durante los playoffs luego de que su hermano Marc recalara en los Toronto Raptors en el cierre del mercado de fichajes. El cuadro canadiense, donde también juega el hispano-congoleño Serge Ibaka, es actualmente segundo en el Este con un balance de 45-17.