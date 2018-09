Panamá enfrenta un gran reto en su camino mundialista ante Puerto Rico

En un duelo de muchas implicaciones para sus metas en los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo China 2019, Puerto Rico recibirá este viernes a Panamá como parte de la acción en el grupo E en el inicio de la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas. El encuentro, que será en el mítico coliseo Roberto Clemente de San Juan, está vendido, repitiendo lo ocurrido en la pasada ventana, cuando los puertorriqueños recibieron un apoyo abrumador de su gente.

Puerto Rico (4-2) es tercero en el grupo E, mientras Panamá (3-3) es quinto, a un solo juego de los puertorriqueños. El partido es de suma importancia para los dos, pues para Puerto Rico será su último juego como local en el año, mientras Panamá quiere evitar caer en el sótano y seguir con su sueño de ir a su primera copa mundial desde el 2006.

En el caso de la selección de Borinquen, el conjunto dirigido por Eddie Casiano contará con los servicios de su máximo referente, el veterano armador José Juan Barea, quien en la tercera ventana promedió 13.5 puntos y 7.0 asistencias en las victorias ante Cuba y México. Los boricuas tendrán caras conocidas como Ricardo Sánchez, Jorge Bryan Díaz, Gary Browne, Ángel Rodríguez y Gian Clavell.

No obstante, Puerto Rico no tendrá disponible al escolta John Holland ni al pívot Tyler Davis. Holland indicó que se está recuperando de una lesión de rodilla, mientras Davis optó por no jugar y se concentrará en su preparación con el Thunder de Oklahoma City, según comunicó la federación local.

A pesar de no contar con su mejor escuadra, Puerto Rico tuvo un buen registro en la primera ronda de las eliminatorias al vencer dos veces a cubanos y mexicanos, y vendió cara sus dos derrotas ante Estados Unidos.

En el caso de Panamá, el equipo del español Manuel Hussain tendrá una mezcla de veteranía y juventud. Los istmeños contarán con los servicios de los experimentados Joel Muñoz, Trevor Gaskins, Josimar Ayarza, quienes se unen a las promesas Eugenio Luzcando y Alejandro Grant. Se agregan a la lista nacional de Panamá Carlos Javier Rodríguez, Jamaal Levy, Ernesto Oglivie, Daniel Girón y Akil Mitchell. Sin embargo, las opciones de triunfo de Panamá recaerán en lo que puedan hacer los internos Tony Bishop y Javier Carter.

“Yo creo que estamos mejorando. Si jugamos como sabemos, vamos a estar bien”, destacó Carter, en expresiones recogidas por la Federación Panameña de Baloncesto.

La selección de Panamá, que el pasado fin de semana sostuvo un partido de fogueo ante Chile, ya se encuentra en suelo puertorriqueño.

La última vez que boricuas y panameños se enfrentaron fue en el Centrobasket de 2016 en Ciudad de Panamá, donde el local sacó de la cancha a la visita, 87-64. Al momento, Panamá estará repitiendo seis jugadores que estuvieron en dicho partido, cantidad parecida que pudiera presentar Puerto Rico. A nivel histórico, Puerto Rico domina la serie particular 43-15, con un 7-2 en duelos oficiales celebrados en suelo boricua.

Luego del encuentro del viernes, Puerto Rico y Panamá tendrán encuentros muy complicados. Los puertorriqueños viajarán hasta Formosa para medirse al local Argentina, mientras, los panameños estarán en su casa (Arena Roberto Durán) para recibir a los Estados Unidos.

Puerto Rico y Panamá se volverán a encontrar en las eliminatorias el 2 de diciembre en el país centroamericano.

