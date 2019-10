La NBA mantiene un partido en China pese a la crisis de Hong Kong

La superestrella LeBron James y su equipo Los Ángeles Lakers se enfrentarán a los Brooklyn Nets en este encuentro que comenzará a las 11H30 GMT.

Las franquicias de la NBA viajan a China cada año antes del inicio de la temporada para impulsar la ya enorme popularidad de la liga estadounidense en este país asiático.

La crisis comenzó el viernes después de que Daryl Morey, director general de la franquicia texana de Houston Rockets, escribiera un tuit en el que expresaba su apoyo a los manifestantes hongkoneses.

Hong Kong es una antigua colonia británica que fue devuelta a China en 1997 y que ahora es territorio autónomo. Desde junio se ha visto sacudida por manifestaciones cada vez más violentas que exigen una mayor autonomía frente al creciente control de Pekín.

El gobierno y muchos usuarios de internet chinos han expresado su descontento con el tuit de Morey, considerándolo un desafío a la integridad territorial del país.

Desde entonces, la televisión pública CCTV ha cancelado la emisión del partido del jueves y la de otro encuentro Lakers-Nets previsto el sábado en Shenzhen (sur). Los patrocinadores chinos también han cortado sus vínculos con la NBA. El miércoles, empleados de la sala Mercedes Benz de Shanghai, donde se disputará el encuentro, retiraron carteles y logotipos, sembrando dudas sobre la celebración del evento.

"El partido tendrá lugar", declaró el jueves por la tarde a la AFP un representante de la NBA, pero no confirmó la celebración del sábado. Al comienzo de la crisis, la liga declaró en un comunicado que estaba "profundamente decepcionada por las observaciones inapropiadas" del dirigente de los Rockets. No obstante, el martes, Adam Silver, comisionado de la institución, declaró que la NBA no se disculpará y seguiría apoyando "la libertad de expresión".

-No podemos vivir sin la NBA-

Para aumentar la presión, un grupo de ocho parlamentarios estadounidenses pidió el miércoles a la NBA en una carta abierta que suspendiera todas sus actividades en China, hasta que las emisoras y empresas chinas renunciaran a su boicot.

"No es irrazonable esperar que las empresas estadounidenses antepongan nuestros derechos democráticos fundamentales a sus beneficios", subraya el texto firmado por los demócratas y los republicanos.

Si bien existen dudas sobre los partidos de exhibición, la posible suspensión de la difusión de la temporada de la NBA en China no es una opción. Esa decisión sería difícil de aceptar por los hinchas chinos, ya que la liga estadounidense de básquet es el campeonato deportivo más seguido en el país.

Como prueba del entusiasmo de algunos aficionados, se vio a varios que intentaban ver a LeBron James en Shanghai, según un vídeo publicado en la red social Weibo.

La movilización en Hong Kong da lugar a enfrentamientos cada vez más violentos y recurrentes entre las fuerzas del orden y los manifestantes radicales.

El miércoles, Apple fue muy criticada por el Diario del pueblo, principal órgano del Partido Comunista Chino (PCC), debido a una aplicación que permitía a los manifestantes hongkoneses localizar a los policías en un mapa.

El gigante estadounidense respondió rápidamente a las críticas y retiró el jueves la aplicación incriminada.

