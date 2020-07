NBA impone 10 días de cuarentena a Williams tras visita a club nocturno

Con esta medida, el jugador de los Clippers, uno de los equipos favoritos al anillo, se perderá como mínimo los dos primeros juegos del reinicio de la temporada de la NBA: el 30 de julio ante Los Angeles Lakers en la jornada inaugural y el 1 de agosto contra los New Orleans Pelicans.

Como otros jugadores, Williams había recibido un permiso para abandonar temporalmente por razones familiares la concentración de Disney World, sede única del final de temporada de la NBA.

El escolta, de 33 años, viajó el jueves a Atlanta (Georgia) para asistir a un funeral por la muerte de un amigo cercano de la familia y regresó a Disney World el sábado.

A su llegada, sin embargo, la NBA abrió una investigación después de que el rapero Jack Harlow publicara en redes sociales una fotografia en la que aparecía Williams en un club sosteniendo una bebida y portando una mascarilla con el logo de la liga.

between lou williams getting caught at magic city, we had kawhi in the strip club this season, clippers the most turn squad in the league. 1’s going up when the chip is won 💰 pic.twitter.com/22OB01OcEC